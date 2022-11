Estes son les llums amb les que compta la ciutat d’Alzira per a les festes de Nadal. Este divendres 25 de novembre ja s’han encés les llums de la ciutat, fet que ha il.luminat les places i els carrers de la ciutat.

La decoració d’enguany compta amb més de 120 arcs lluminosos de diferents models, amb dissenys innovadors. També cartells, arbres i cels estrelats amb un total de 522.073 LED. Tota la instal·lació compleix amb la normativa vigent i està protegida contra sobre tensions. A més esta instal·lació lumínica disposa de dispositius que deixen sense funcionament les llums que puguen patir algun tipus de trencadura per efecte del vent.

L’Associació Empresarial d’Alzira, com els últims anys, ha realitzat les seues propostes, entre les quals ha estat l’avançament en l’encesa de les llums a este divendres, coincidint amb el Black Friday, per tal d’incentivar als clients a fer unes compres de Nadal més atractives i agradables.

IEl regidor Fernando Pascual, responsable de Serveis Urbans, ha manifestat que: “Un dels objectius d’este ajuntament és fer d’Alzira una ciutat sostenible i amb recursos que afavorisquen el respecte pel medi ambient. Com fins ara, hem pres mesures per estalviar en el consum de la llum canviant la il·luminació tradicional per enllumenat LED. En la mateixa línia, els llums de Nadal instal·lats als carrers i places de la nostra ciutat, també són de LED de baix consum.”