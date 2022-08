Ple del consell. Arranca el curs polític i ho fa amb un objectiu ben clar, ajudar als municipis afectats pel foc de les passades setmanes d’agost. Durant el matí s’ha aprovat un decret per tal que es tramiten de manera urgent les ajudes per a la reparació dels desperfectes causats pels focs originats a Vall d’Ebo, Les Useres i a Begís. El decret també inclou els infortunis ocasionats pel foc com la reparació d’infraestructures i dotacions comunitàries malmeses.

Els pobles tindran trenta dies des de la publicació de les ajudes al diari oficial per a presentar les estimacions en danys a les infraestructures i els béns públics, incloses i considerades com a tal les agràries i altres sector econòmics diferents als forestals.