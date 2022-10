Alaquàs commemora la data del 9 d’octubre i reconeix l’esforç i el treball de la ciutadania en un acte celebrat a l’Auditori Nou

Alaquàs ha commemorat un any més la festivitat del 9 d’octubre amb la celebració de la X edició dels Premis Castell d’Alaquàs, una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de premiar l’esforç i el treball de la ciutadania en l’art, la ciència i les humanitats. L’acte que va tindre lloc ahir dijous 6 d’octubre, es va celebrar finalment a l’Auditori Nou d’Alaquàs per motius meteorològics.

L’Auditori Nou

Com és tradició, va ser la Unió Musical d’Alaquàs l’encarregada d’encetar aquests esdeveniment amb la interpretació de diverses peces musicals que donarien pas a la projecció d’un vídeo recopilatori dels 10 anys d’història d’aquests guardons.

La cita que va ser traduïda a la llengua de signes i retransmesa en directe a través del canal oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Alaquàs, va comptar amb la presència de l’Alcalde del municipi, Toni Saura, les persones premiades, el jurat dels premis i una representació de la Corporació Municipal.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va posar de relleu la importància d’aquests guadons creats “per a premiar i reconèixer el talent, l’esforç, el treball i el compromís de persones i entitats o col·lectius del nostre poble” i va argumentar que “la immensa sort d’Alaquàs, com hem demostrat estos anys, és que açò és sols una mostra de l’enorme talent que tenim en el nostre poble, la inesgotable pedrera de col·lectius i persones extraordinàries, compromeses i valentes, persones que fan un pas endavant i que fan seus els valors que ens singularitzen, aquells en què ens sentim més identificats que donen a la nostra història local pes, llum i color”.

El jurat dels premis ha decidit guardonar en aquesta desena edició l’Associació Cultural Falla Verge de l’Olivar, en la categoria d’Arts, el xef Estrella Michelín, Óscar Torrijos García en la modalitat de Ciència, Tecnologia i Emprenedoria i el club Alaquàs Caiac Polo en la categoria d’Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.

El reconeixement a l’Associació Cultural Falla Verge de l’Olivar ve motivat per haver aconseguit amb el seu treball i trajectòria ser un referent no sols al món faller sinó també al món cultural i social d’Alaquàs. Els seus orígens es remunten al mes de març de 1933, quan es va plantar la primera falla a Alaquàs al Barri de l’Olivar. La Guerra Civil Espanyola i la situació d’aquella etapa van fer que la falla es deixar de plantar fins que l’any 1981 un grup de veïnes i veïns va fundar la Falla Verge de l’Olivar.

Des d’aleshores han lluitat i treballat de valent per a divulgar i recuperar la cultura i les tradicions valencianes perdudes, amb el valencià, per descomptat, com a llengua vehicular.

Són una falla xicoteta i familiar que cuida cadascun dels detalls i aspectes de la festa, adaptant-se als nous temps però, sense perdre l’essència de la festa. Són moltes les raons que fan aquesta falla merescuda d’aquest premi i moltes les activitats i actes realitzats: Grup de Teatre Sainets en València amb obres actuals de reconegut prestigi; grup de teatre infantil, grup d’espectacles musicals, cultura d’Eurovisió, gal·les d’Eurovisio´, presentacions falleres tradicionals, mostres artístiques, diferents festes i tradicions, diversos premis destacats en monuments fallers, en llibrets de falla, en presentacions, en cavalcades del Ninot…

Destaquen també per la seua àrea solidària i per posar posar en marxa diversos projectes propis en aquesta línia.

El veí d’Alaquàs Óscar Torrijos García és conegut per haver aconseguit l’any 1992 la primera Estrella Michelín de la Comunitat Valenciana amb el restaurant que portava el seu nom i estava ubicat al carrer Doctor Sunsi de València, un èxit que el va convertir en tota una referència gastronòmica amb una carta basada en la “nouvelle cuisine” amb toc personal.

Actualment és Xef d’Honor de la Societat Gastronòmica El Cullerot d’Alaquàs, en la qual participa de manera activa posant en valor tot el seu coneixement en gastronomia. És alaquaser en adopció des dels anys 90 i des d’aleshores divulga i difon el nom d’Alaquàs en totes les seues entrevistes, fent referència a la seua col·laboració i participación activa en la gastronomia, associacions i col·laboracions. Va participar en el primer llibre “Memòria Popular i Patrimoni Cultural: Receptes Saludables de Sempre”, que forma part de la col·lecció Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. La seua trajectòria, la seua influència en el món gastronòmic de la Comunitat Valenciana a més de la seua presència a nivell nacional el fan mereixedor d’aquest premi.

En la categoria d’Esports el jurat ha decidit reconéixer el club Alaquàs Caiac Polo per la seua trajectòria d’esport d’elit reconeguda en diverses competicions nacionals i internacionals des dels seus inicis l’any 1998. Al seu caràcter pioner es va unir la voluntat de col·laborar en la difusió d’un esport minoritari aleshores a la Comunitat Valenciana.

El seu objectiu inicial va ser el perfeccionament a través d’entrenaments però a partir de l’any 2007 van començar a participar en competicions i van arribar al nivell autonòmic, nacional, europeu i mundial. Durant la seua trajectòria han aconseguit destacats títols a nivell de club. Cal destacar que l’any passat, es van proclamar Campions de LLiga Nacional i Subcampions Nacionals en la Copa d’Espanya per clubs, sent reconegut com el millor club d’Espanya per la Federació Espanyola de Piragüisme.

A títol individual són molts els èxits tant per part de jugadores i jugadors com per part d’entrenadors. El màxim èxit s’ha aconseguit recentment ja que sis esportistes del club i un seleccionador han representat Espanya en el Campionat Internacional ECA de 2022, aconseguint el subcampionat del torneig mentre que Ariadna Hoyos ha guanyat la medalla de bronze amb la selecció espanyola femenina de la categoria sub21 en la Copa del Món i Diego Guinot i Josep Murillo han aconseguit la medalla d’or amb la selecció espanyola de la categoria sub21. Un curriculum impressionant sorgit de l’esforç i dedicació.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer les activitats realitzades pels alaquasers i alaquaseres que hagen tingut especial rellevància i transcendència. Els guardons es divideixen en tres categories: Arts, que engloba totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramatúrgiques i musicals; Ciència i tecnologia, Emprenedor i Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.