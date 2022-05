Aquesta actuació forma part dels treballs realitzats per l’Ajuntament d’Alaquàs per a la millora i adequació dels espais del municipi dins de la seua política de respecte cap al medi ambient i l’entorn verd urbà

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través de Serveis Urbans, està realitzant aquests dies treballs de plantació en la zona del carrer Rafael Alberti, concretament en una de les seues zones enjardinades que ha sigut rehabilitada i serà dotada de més de 600 plantes.

L’objectiu d’aquesta actuació és substituir la bardissa exterior que separa la calçada amb la zona enjardinada amb la varietat viburnum lucidum, una planta de fulla brillant i de flor petita i blanca amb la qual es conformarà una bardissa d’una alçària aproximada de 80 centímetres que continuarà cap a l’encreuament amb carrer Picanya. En aquesta zona es combinarà el pi canari amb una bardissa més informal i de menor alçària de la varietat pittosporum tobira ‘nana’, que té forma esfèrica i fulla verda més xicoteta i brillant. Aquest tancarà la zona enjardinada en paral·lel al vial de ciment per a vinanants.

L’interior d’aquesta zona comptarà amb diferents varietats d’espècies resistents que formaran triangles formats per salvia, de fulla roja, olivillo, de fulla gris i blau, lavanda, de flor lila, així com lantana rastrera, entapissant de flor rosàcia i cinerària gris de fulla blanca. A la zona més propera al pi canari hi haurà dues varietats de rosers paisatgístics, l’iceberg de flor banca i el ‘Castell d’Alaquàs’ de flor roja. Al marge esquerre d’aquest vial, en la base del pi canari es procedirà a la plantació dels mateixos rosers amb les mateixes varietats de plantes ubicades en les bardisses que atorgaran simetria al conjunt i ressaltaran el valor ornamental dels pins canaris.

L'objectiu d'aquesta actuació és dotar Alaquàs de més zones enjardinades i millorar l'ecosistema, augmentar la biodiversitat i conscienciar la ciutadania de la importància del respecte cap a aquestes zones

