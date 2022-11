Aquesta iniciativa forma part de la campanya Time to Move posada en marxa per la xarxa Eurodesk per a donar a conéixer les alternatives que ofereix Europa per a la joventut

Alaquàs ha treballat durant aquests dies la campanya Time to Move posada en marxa per la xarxa d’informació juvenil internacional Eurodesk per tal de promocionar i donar visibilitat als programes de mobilitat internacional per a la formació i la participació que Europa ofereix a la joventut.

Una de les activitats més importants ha sigut la posada en marxa d’una dinàmica celebrada als patis dels quatre instituts de secundària i basada en el programa ‘Pasapalabra’. L’activitat ha sigut coordinada pel departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs i per les dues voluntàries italianes que es troben a l’Ajuntament d’Alaquàs arran del seu agermanament amb el Comune di Cremona, Melania i Valeria i ha estat relacionada a qüestions de caire europeu. Aquesta iniciativa i la celebració del Eurofestival 2022 el passat 22 d’octubre han sigut les activitats centrals.

Alaquàs forma part de la la xarxa Eurodesk des de l’any 2006 i compta amb una oficina pròpia ubicada al centre juvenil del Passatge. Des d’aleshores, el departament de Joventut de l’Alaquàs es troba treballant per tal d’impulsar projectes perquè la joventut puga internacionalitzar-se tenint una visió crítica,