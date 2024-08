Alaquàs es prepara per les Festes Majors 2024: Mercat Medieval, cavalcades i novetats destacades del 30 d’agost al 14 de setembre

L’Alcalde Toni Saura coordina la logística i seguretat per a unes festes plenes d’activitats, amb un nou concurs de pimentó amb tonyina

Alaquàs es prepara per rebre les seues Festes Majors. El municipi de l’Horta Sud ultima els detalls per donar el tret d’eixida a les Festes del 2024, que tindran lloc del 30 d’agost al 14 de setembre.

Per donar la benvinguda a les festes, els carrers d’Alaquàs acolliran una nova edició del Mercat Medieval. Cavalcades, correfocs, concurs de paelles o Pool Party marquen l’agenda festiva, que compta a més com a novetat amb el I Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo. Misses, processons, cordaes i la celebració dels Moros i Cristians a Alaquàs completen el dibuix de les festes, entre d’altres activitats per a totes les edats.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha reunit amb els diferents departaments municipals per coordinar la programació, la seguretat i logística dels esdeveniments i la neteja i condicionament dels espais públics. A més, clavaris, clavariesses, capitanies i confraries han recollit els exemplars del llibre de festes, que ja es poden obtindre de la mà dels col·lectius festers.