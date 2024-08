Albalat de la Ribera celebra la Festa de les Paelles amb una paella gegant per a 700 persones.

Veïns i visitants gaudeixen de la recuperació d’una de les tradicions més volgudes del municipi.

El divendres 16 d’agost, Albalat de la Ribera va celebrar amb entusiasme la Festa de Sant Roc. Una jornada plena de tradició, música i, enguany, una deliciosa novetat que va reunit veïns, veïnes i visitants.

Per la vesprada, els veïns i veïnes del municipi es donaren cita a l’església local per a assistir a una missa en honor a Sant Roc. Després de la cerimònia, es va dur a terme la tradicional processó que va recórrer els carrers fins a l’ermita de Sant Roc i Sant Sebastià, encapçalada per les danses de l’escoleta del Segreny i acompanyada per la banda de l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera.

Però la gran sorpresa del dia va ser l’esperada recuperació de la Festa de les Paelles, que va tornar amb una paella gegant al carrer del Crist.

Galbis Paellas Gigantes, amb més de 40 anys d’experiència, va ser l’encarregat de preparar una paella que va servir per a quasi 700 persones, convertint la cuina en un autèntic espectacle.

Esta tradició, tan estimada pels albalatencs, va tornar a reunir a tots els veins en un ambient d’alegria i germanor.

I no sols els residents van gaudir de la festa, molta gent de fora es va acostar s’acostaren per a ser part d’aquest esperat esdeveniment.

Amb la satisfacció d’haver recuperat una de les seues tradicions més volgudes, els veïns d’Albalat de la Ribera continuaren celebrant les seues festes majors, omplint de vida i color els carrers del municipi.