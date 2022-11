Les actuals instal·lacions de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera són insuficients per als serveis que el consistori ofereix al ciutadà. A més, l’edifici, datat en el segle 17, no disposa d’espai suficient per a la construcció de rampes i accessos per a persones amb dificultats a la mobilitat. Per la qual cosa, el govern local ha adquirit l’immoble del costat que serà rehabilitat gràcies a una subvenció europea en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica. El regidor d’Urbanisme, Marc Alacreu, indica els problemes que existeixen en la planta baixa de l’ajuntament, que desapareixeran gràcies a esta subvenció.

Amb la subvenció dels fons europeus, rehabilitaran l’edifici annex a l’ajuntament, al qual uniran, donant més espai i noves oficines.

Per a la realització de les obres, Alacreu indica que disposen de poc de temps per tal que el nou consistori siga una realitat.

Gràcies als més de tres cents mil euros de subvenció procedent de fons europeus, més l’aportació municipal de 70.000, l’ajuntament es convertirà en un lloc ample, amb eficiència energètica i totalment accessible per a les veïnes i veïns amb problemes de mobilitat.