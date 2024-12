Alberic encén les llums de Nadal amb un emotiu homenatge als municipis afectats per la DANA

El passat divendres 6 de desembre de vesprada, les xiquetes i els xiquets d’Alberic es van donar cita al parc de la Glorieta amb motiu de la tradicional Encesa de les Llums de Nadal.

A partir de les 18:00 hores, l’ambientació del parc i l’animació a càrrec de tres elfos va servir per a posar en situació a totes i tots els assistents.

A més, prèviament a la connexió de l’enllumenat, els representants de l’Ajuntament d’Alberic van repartir a totes i tots els assistents, per a berenar, xocolate calent i diferents productes dels forns alberiquenys.

En arribar el moment clau de l’Encesa de Llums, en la pantalla instal·lada en la Glorieta començava la projecció del curtmetratge que explicava la història del botó màgic d’Alberic. La productora Filmem, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alberic, va ser l’encarregada de donar forma a la narració audiovisual que contava que a Alberic hi ha un botó màgic que servix per a encendre totes les llums del poble quan arriba Nadal. El vídeo en qüestió va comptar amb la participació de Júlia Guillem, Carmen Rubio, Lucia Momparler, Javier Calvo, Hugo Miralles i Marc Gil.

Després de buscar el botó per tot el municipi, Júlia explicava als seus amics que “si creus, amb confiança, esforç i una mica de màgia, tot és possible”.

Pel que fa a l’homenatge als municipis afectats per la DANA, el mateix parc de la Glorieta presentava en la seua entrada principal tots els escuts dels municipis afectats, els quals estaven il·luminats per ciris. L’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, explicava que “amb esta acció hem volgut manifestar la nostra intenció de no oblidar-nos dels municipis que pitjor ho han passat.

Pensem que és molt important, encara que hagen passat algunes setmanes, que totes i tots ens parem a pensar en la gent que ha perdut moltes coses i encara no han pogut reprendre la seua vida amb normalitat. L’objectiu era convidar a la reflexió, i així es va comprovar quan les veïnes i els veïns que anaven acudint al parc es paraven en l’entrada per a descobrir tantíssims municipis dels quals no hem sentit parlar molt”.