El passat dissabte 5 de novembre, el teatre Liceu s’omplia per a celebrar la presentació d’Ainara Boix González com a Fallera Major d’Alberic 2023. La prèvia de la Presentació va convertir la plaça Constitució en el punt de trobada de les diferents associacions culturals que van voler acostar-se a la porta de l’Antic Ajuntament per a participar en la recepció d’Ainara Boix.

Tot seguit a l’acte d’obertura de la nit, falleres i fallers van formar davant l’església de Sant LLorenç per a donar inici a la cercavila pels carrers del poble en direcció al Teatre. Una vegada arribats al teatre, i després del tradicional corredor que falleres, fallers i autoritats municipals van formar per a rebre a la Fallera Major, la màgia i l’humor de Carlos Barfi van estar els encarregats de donar començament a l’acte de la Presentació.

En finalitzar l’espectacle del mag, Gloria Signes i Alejandro San Lorenzo ocupaven l’escenari per a presentar una cerimònia que començaria amb la imposició de la banda que acredita a Ainara Boix González com Fallera Major d’Alberic 2023 per part de l’Alcalde i President Nat de la Junta Local Fallera d’Alberic, Toño Carratalá, acompanyat en l’entarimat pel President Executiu de la Junta Local Fallera, Ivan Albelda. Belen Boix i Lidia González (germana i cosina d’Ainara i Mantenidores de la Fallera Major 2023) van aprofitar el seu moment davant el faristol per fer un repàs a la vida fallera d’Ainara, marcant significativament l’acte amb un caràcter emotiu i familiar.

Toño Carratalá, Alcalde d’Alberic, manifestava que “per fi ha arribat este moment tan esperat, l’inici oficial de l’exercici faller del 2023. Hui presentem a Ainara com la nostra Fallera Major, i ho fem després del llarg regnat de Maria José, a qui vull agrair el grandíssim esforç personal i familiar que va fer per a poder representar el món faller com ho ha fet durant estos últims tres anys”.

“La figura de la nostra Fallera Major, tot i que podem considerar que ja està consolidada al nostre poble, és una figura molt jove. Sols tenim quatre falleres majors, i les quatre ens acompanyen hui al teatre. Elles s’han convertit en la principal representació de les nostres festes. Unes festes molt joves però que són ja un referent al nostre poble.”, concloïa l’Alcalde.