El passat dimarts 21 de juny, xiquetes i xiquets dels distints centres escolars d’Alberic van omplir el Teatre Liceu en l’acte de presentació de l’Albericontes, la publicació impulsada per l’Ajuntament d’Alberic en la qual es recullen els contes i dibuixos seleccionats dels premis Literaris Escolars Rafael Giner del curs 2020-2021.

L’acte, en el qual es va repartir un exemplar de l’Albericontes a les i els alumnes autors de les obres que el conformen, va servir també per a fer entrega dels Premis Literaris Escolars Rafael Giner del curs 2021-2022. El lliurament dels premis a l’alumnat del CEIP Rafael Comenge, el CEIP El Convent i el Col·legi La Milagrosa va comptar amb la participació de l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, la regidora de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Alberic, Virginia Bruño, la Regina de Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2022, Ainara Juan, i la representació familiar de Rafael Giner.

Carratalá explicava que “don Rafael Giner Sanz va ser un il·lustre mestre que, tot i no ser fill d’Alberic, des del moment que va arribar va tindre una vinculació total amb el nostre poble, arribant a convertir-se en una de les persones més il·lustres de la nostra història moderna. Per això volem retre-li homenatge any rere any i enguany, a més, hem volgut que els treballs queden plasmats i passen a formar part de la nostra història. Amb la publicació de l’Albericontes hem de sentir-nos orgullosos perquè seguim reivindicant la cultura del nostre poble”.