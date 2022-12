Cultura, esport, oci jove, Reis Mags, el Pare Noel, una fira de Nadal i molt més esperen a veïns, veïnes i visitants

L’Ajuntament d’Alboraia ha preparat una completa programació d’activitats (disponible a alboraya.es) perquè tots els veïns, veïnes i visitants gaudisquen d’un dels Nadals més destacat de l’Horta Nord. Es tracta d’una de les programacions més fortes de la regidoria de Cultura Festiva de Susana Cazorla, seguint la línia de treball de reforçar i potenciar les festes.

Enguany s’han incorporat novetats de pes com el I Mercat de Nadal, en col·laboració amb ACEPA, l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia, que deixarà en la Plaça del Carmen el 23 de desembre més de 20 llocs de comerç local i artesania, música en directe i molt més. En aquest esdeveniment, també s’inclou el tren nadalenc, els tiquets del qual poden aconseguir-se comprant en els negocis d’Alboraia. Aquest vehicle recorrerà els altres dos nuclis urbans el 30 de desembre, al matí en La Patacona i a la vesprada, en Port Saplaya.

Les altres grans cites es duran a terme el 24 de desembre a la vesprada, a la Casa del Comte de Zanoguera amb la visita del Pare Noel, i el 5 de gener, dia dedicat als Reis Mags. El màgic dia recupera la seua programació habitual després de la pandèmia i oferirà el desembarcament en Port Saplaya a les 10.30 hores, la visita a La Patacona a les 12.30 hores, la cavalcada en el nucli tradicional a les 18.00 hores i el lliurament de regals a les 19.30 hores en la Plaça de la Constitució.

Igualment, la Fira Jove repeteix assistència enguany amb un dia dedicat a les persones joves el 28 de desembre: teatre infantil, improvisacions, xocolatada, karaoke i música, entre moltes altres activitats, faran les delícies de xiquets, xiquetes i adolescents.

Contacontes a la Biblioteca Pública Municipal, obres de teatre, espectacles, cinema i entreteniment per a xiquets i xiquetes conformen el costat cultural de la programació, amb el festival de curts ‘El Dia + Curt’ el 23 de desembre, el musical de Pinotxo el 26 i 27 de desembre o el concert del conegut grup familiar Ramonets el 8 de gener, com a principals aparadors.

No falten els habituals concursos de Pesebres i de llums de Nadal de Port Saplaya, que generen l’ambient necessari, al costat de la decoració i les activitats, per a gaudir d’aquesta època de l’any. Tampoc propostes que han tractat de fomentar el consum en espais de comerç local tan recognoscibles com el Mercat Municipal, que ha sortejat una cistella i altres premis entre les persones usuàries d’aquest lloc.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha aprofitat el programa de Nadal que es reparteix entre la ciutadania per a mostrar el seu orgull i agraïment “cap a totes les persones que us heu implicat en l’acolliment i ajuda dels quals ens han necessitat”, en referència als successos del món. Per això, “espere que en 2023 es complisquen els vostres millors desitjos i il·lusions i que la salut i la pau s’aconseguisquen en el món i en cadascun de les vostres llars”.