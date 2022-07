L’Ajuntament va participar en la trobada per a presentar els avanços realitzats per a construir una localitat més saludable

Juan Pablo Serra tècnic de XarxaSalut d’Alboraia

El tècnic referent de XarxaSalut d’Alboraia, Juan Pablo Serra, va assistir a la I Jornada Internacional de XarxaSalut que es va celebrar dilluns passat, 18 de juliol. Durant la trobada, el personal de Salut pública va comunicar la bona faena realitzada fins ara pel municipi d’Alboraia i va encoratjar a continuar per aqueix camí.

La participació del tècnic es va fer en representació de la regidoria de Salut que encapçala Susana Cazorla i en nom del municipi per a presentar els avanços realitzats en el marc d’implementació del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana així com per a exposar els pròxims passos que es duran a terme en aquest territori per a continuar construint un municipi més saludable.

Entre els passos que es donaran en els pròxims mesos es troba la posada en comú d’una anàlisi participativa respecte a l’entorn urbà del municipi realitzat per diferents associacions del municipi que formen part del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials. Entre elles, associacions de veïns i veïnes dels diferents nuclis de població del municipi (Palmaret, La Patacona, Port Saplaya i Rei en Jaume), l’Organització de Repartiment d’Aliments Tira Avant Alboraia Solidària i Dones Feministes d’Alboraia.

A més, durant la trobada es va reservar un espai per a conéixer el treball realitzat per altres municipis, mancomunitats, associacions i fundacions d’àmbit tant nacional com internacional. La posada en comú del treball del conjunt de participants en aquesta trobada està encaminat a crear unes condicions d’oci, vida i treball en què l’opció més fàcil de triar per part de la ciutadania siga, al seu torn, l’opció més saludable.

Susana Cazorla, regidora de Salut, destaca que ha sigut una trobada «molt útil per a crear aliances entre actors estratègics i conéixer els camins iniciats per diferents actors públics el que obri una nova etapa en la promoció de la salut per als municipis adherits a XarxaSalut».

S’han programat noves trobades entre personal de Salut Pública i personal de l’àrea de Salut del municipi d’Alboraia per a col·laborar i enfortir els llaços existents entre totes dues parts.