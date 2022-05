Alboraia habilitarà un espai sense fums en La Patacona per a reduir l’impacte del tabaquisme en el medi ambient i en la salut

L’Ajuntament ha recollit la bandera que onejarà al costat de la Q de Qualitat aquest estiu, distintiu de l’adhesió a la Xarxa sense Fum de la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament d’Alboraia delimitarà un espai sense fums a la platja de La Patacona com a part de l’adhesió del municipi a la Xarxa de Platges sense Fum. La localitat s’incorpora així al segon any d’aquesta iniciativa, que en la seua primera convocatòria va aconseguir habilitar més de 73 quilòmetres d’espais lliures de fum en la costa valenciana.

En concret, Alboraia aportarà 0,17 quilòmetres d’extensió en aquesta ocasió en un moviment pilot, situant-se en la zona esportiva de l’arena de La Patacona entre la posta sanitària de General Basset cap a Brassa de Mar. L’objectiu és preservar a la població i al territori dels efectes nocius del tabac i de les deixalles dels cigarrets, les xifres dels quals reflecteixen que produeix 5.807 morts anuals i que les burilles tarden més de 10 anys a degradar-se.

Per a reflectir aquest espai, es col·locaran senyals de prohibit fumar i cendrers en l’entrada de la zona i dues banderes onejaran al costat de les teles que certifiquen la Q de Qualitat Turística que el municipi porta encadenant diversos anys. A més, el Consistori contractarà tres informadors amb el programa ‘Alboraia et beca’, que comptaran amb la col·laboració del servei de socorrisme i salvament marítim i una educadora ambiental. Aquest equip rebrà formació de Salut Pública per a poder informar les persones usuàries de les platges de la nova mesura.

Susana Cazorla, regidora de Salut, ha recollit el distintiu de la mà d’Isaura Navarro, Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic. L’ha fet en un acte dut a terme en la Conselleria de Salut Pública, l’organitzadora de la Xarxa sense Fum a través de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

