L’actuació té per objectiu millorar la biodiversitat vegetal dels espais verds i atenuar l’efecte illa de calor i inclou altres zones del municipi

El Servei Municipal de Jardineria de l’Ajuntament d’Alboraia ha iniciat l’actuació de la millora de vegetació en la Plaça Major de Port Saplaya. Es tracta d’una iniciativa projectada per la regidoria de Vies Públiques i Transició Ecològica de Manolo Dueñas per a millorar la biodiversitat vegetal dels espais verds i atenuar l’efecte illa de calor que provoca un model urbanístic que en el seu moment no contemplava els efectes del canvi climàtic.

Els treballs es duran a terme durant 3 setmanes i inclouen la preparació i entrecavat de parterres, la revisió i condicionament de la xarxa de reg i la plantació d’espècies interessants per a la fauna i per a augmentar el catàleg floral i arbustiu present a Alboraia. Les obres es troben en la seua primera fase, amb l’arrancada de la tanca amb retroexcavadora, que inclou l’extracció d’arrels, càrrega i farcit i compactat del buit resultant amb terres pròpies.

En el nou disseny verd “hem tingut en compte el port adequat per a evitar interferències amb les terrasses dels locals, de manera que convisca una major varietat de flora amb l’entorn únic de Port Saplaya, al mateix temps que ajudem a rebaixar la temperatura ambiental”, explica Manolo Dueñas.

Les noves espècies que seran presents a partir de l’actuació són: Phormium Tenax purpureuem, Plumbago auriculata, Bouganvilla Mini Thai, Cistus purpureus, Callistemon bright pink, Pelargonium graveolens y pelargonium crispum, Verbena repens, santolina chamaecyparisus y Lavandula dentata. En total, 160 unitats de plantes.

No és l’única iniciativa d’aquest tipus que s’està duent a terme. El projecte també inclou novetats similars als carrers Joan Luis Vives, Joan de Timoneda, Joanot Martorell i el Passeig d’Aragó, gràcies a una inversió de 36.729,18 euros.