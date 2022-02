Alboraia prepara un 8M centrat en les reivindicacions sobre la salut de les dones

Enguany la commemoració del Dia de la Dona visibilitza les desigualtats en matèria de salut

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alboraia ja ha presentat la programació per a les activitats al voltant del 8-M, Dia Internacional de la Dona. La regidoria dirigida per Zeudy Estal ha preparat diverses accions i activitats en col·laboració amb les diferents associacions feministes del municipi, que tindran lloc del 4 al 13 de març.

Enguany l’eix vertebrador del 8M són les reivindicacions en matèria de salut. Per exemple, que la investigació tinga en compte també a les dones en els seus estudis, que es reconeguen oficialment les malalties que pateixen els sectors laborals feminitzats, o millorar la salut sexual i reproductiva, entre altres.

El dijous 3 de març començarà la programació amb la presentació de dos llibres de l’escriptora Margarita García Ruiz: “Confinada” i “En mi memoria”, a les 18:00 a la Biblioteca Pública

Municipal. El divendres 4 de març a les 18:00h continuarà la programació amb un contacontes per a persones adultes, titulat “Les mil i una nits en clau de dona”, organitzat per la regidoria de Cultura i l’Associació Feminista Dons d’Alboraia. A les 20:00 en el Teatre l’Agrícola, hi haurà una representació per a joves i persones adultes, “Cartes a Curí” de Maquinant Teatre, organitzat per la regidoria de Cultura.

El dissabte 5 de març d’11.00 a 13:00 en el Passeig Aragó tindran lloc diferents activitats lúdiques per a tots els públics, organitzades per la regidoria d’Igualtat i Joventut: Un joc de l’oca per a famílies centrat en la igualtat, tallers infantils, masterclass de ball, i el lliurament de premis del concurs de fotografia “Dona’m una història”. Per a finalitzar, a les 12:30 tindrà lloc la manifestació en col·laboració amb el Consell de Dons d’Alboraia, i acompanyada per la batucada de dones de Cullera.

El Dia de la Dona, 8 de març, es llegirà el manifest institucional a les portes de l’Ajuntament d’Alboraia a les 12:00h.

Per al dimecres 9 s’ha preparat una taula redona de 18:00 a 19:30 en el Centre Social El Portalet sobre “Dones, salut i cicles vitals”, amb la presència de Cloti Iborra i Alcaraz, secretària Donse i Igualtat de CCOOPV, i Ana Mª Peiró, doctora i professora de farmacologia de la Universitat Miguel Hernández. Durant la taula s’oferirà servei de cures per a menors de 14 anys prèvia inscripció, i es finalitzarà amb un berenar per a les persones assistents.

El divendres 11 de març en el mateix espai hi haurà un taller d’empoderament femení per a dones, amb dos grups prèvia inscripció: de 10.00 a 13.00, o de 15.00 a 18:00h. Aquesta activitat està organitzada per la regidoria d’Igualtat i dinamitzada per la psicòloga de Serveis Socials i l’equip de la Unitat d’Igualtat.

Finalment, el dissabte 12 de març a les 20:00 es representarà l’espectacle “Madonna” de Patricia Pardo, en el Teatre l’Agrícola. I el diumenge 13 de març en la mateixa localització es projectarà la pel·lícula “Ama”, de Júlia de Paz Solvas, a les 19:00h.

