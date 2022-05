L’ajuda anirà destinada a les dues ONGs i dues associacions locals, aprofitant l’elevat interés turístic de la carrera

Els detalls de la sisena edició de la carrera solidària 7K Port Saplaya han sigut presentats aquest dijous, 12 de maig, en el Centre El Portalet, una de les instal·lacions municipals de l’Ajuntament d’Alboraia. L’ha fet en una trobada que ha congregat al president del Club Rotary València Centre Vicente Suárez, representants de la Hermandad de la Oración en el Huerto y nuestra Señora de la Esperanza y el Santo Cáliz, de les ONGs Tira Avant Alboraia Solidària i Juntos per la Vida, la comunitat Yuhé i empresaris, patrocinadors, membres de la Corporació Municipal i veïns i veïnes d’Alboraia.

L’objectiu de la 7K Port Saplaya d’enguany és recaptar fons que aniran destinats a les ONG Tira Avant Alboraia Solidària i Juntos por la Vida, la Hermandad de la Oración en el Huerto y nuestra Señora de la Esperanza y el Santo Cáliz i la comunitat Yuhé, entitats que durant aquests mesos han format part de la iniciativa ‘Alboraia Solidària’ promoguda pel Consistori per a gestionar la recollida de material sanitari i aliments per a Ucraïna i l’ajuda de les persones refugiades que el municipi ha acollit, d’aquí ve que haja rebut el nom de ‘Corre i camina por Ucrania’, com ha explicat l’organització en la presentació.

La carrera, que compta amb música, animació, ioga i activitat en la mar, es durà a terme el pròxim 29 de maig, a les 09.00 hores, enfront de la piscina municipal Pool Beach, situada en el nucli urbà que dona nom a l’esdeveniment. Les persones interessades poden participar en les categories Cadet, Júnior, Sub23, Absoluta i Veterà en les seues versions femenina i masculina. Fins i tot, poden participar xiquets i xiquetes, ja que a les 11.00 hores es realitzarà un recorregut infantil de 750 metres perquè ningú es perda la proposta d’oci i esport.

Les inscripcions encaren la seua recta final i romandran obertes fins al 25 de maig a les 23.59 hores en la web oficial 7kportsaplaya.es i la plataforma carreraspopulares.com. Com és habitual, està habilitada l’aportació dorsal 0 per a aportar fons a l’esdeveniment sense participar en l’activitat esportiva.

7K Port Saplaya ja ha recaptat més de 10.000 euros per a causes solidàries en les 5 edicions celebrades. En aquesta ocasió, la carrera està sent organitzada per Deporbrands, la piscina municipal d’Alboraia Pool Beach, l’Escola de Mar Xsa Surf, el club Rotary València Centre i la regidoria d’Esports que encapçala Zeudy Estal de l’Ajuntament d’Alboraia.

Una carrera turística

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va agraïr l’assistència de les persones presents i va remarcar la importància de la cita el 29 de maig: “Serà un dia especial on podran participar totes les persones que vulguen, grans i xicotets, amb una fi solidària”. Independentment de l’edat, va agregar el primer edil, “podran passejar o córrer al costat de la mar, travessant l’acolorida Port Saplaya i passejant pel paisatge únic que deixa l’horta d’Alboraia”.

I és que la 7K Port Saplaya forma part de la gran quantitat d’atractius turístics que posseeix el municipi a través de la categoria ‘Alboraia Activa’, un dels quatre pilars fonamentals sobre els quals s’assentisca la nova marca turística ‘Alboraia Turisme’, integrada dins del Pla Estratègic de Turisme i el Pla Director de Turisme Intel·ligent. Des d’aquesta perspectiva, avisa Miguel Chavarría, “no faltara l’orxata, per descomptat, perquè Alboraia és el bressol de l’orxata”, una de les recompenses que esperarà a les persones participants a l’arribada a meta com a part de l’avituallament final.

