Pactem Nord renova el Conveni amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a desplegar punts atenció a persones emprenedores a Alboraia, Paterna i Puçol

El Consorci Pactem Nord, integrant de l’ecosistema d’emprenedoria de la CV, i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme han renovat el conveni per a desplegar el servei d’atenció a persones emprenedores a la comarca de l´Horta Nord i facilitar l’alta de les empreses mitjançant la tramitació telemàtica mitjançant un solo formulari que incorpora tots els tràmits necessaris amb Hisenda, Seguretat Social i amb el Registre Mercantil.

Aquest servei gratuït de Pactem Nord, que es desplega en els municipis d’Alboraia, Puçol i a partir d’aquest mes també a Paterna, facilitarà la creació de Societats Limitades i autònoms, reduint els terminis i les despeses en el registre mercantil i notaria, suposant un estalvi considerable per a les persones que emprenen una activitat empresarial.

El servei d’atenció a persones emprenedores de Pactem Nord ha atés des de la seua posada en marxa en 2005 a més de 3.500 persones emprenedores mitjançant un acompanyament personalitzat i el desenvolupament d’accions formatives adaptades a les necessitats específiques personals i sectorials. Des d’aquesta data, s’han posat en marxa 630 empreses que han generat més de 700 llocs de treball. Cal destacar la presència majoritària en el programa de dones.

Entitats com Labora o la Fundació la Caixa colꞏlaboren activament amb el servei d’assessorament a persones emprenedores en el marc del Pacte Territorial d’Ocupació que promou una línia de treball fonamental com és l’impuls de noves empreses en el territori com a motor d’ocupació per compte propi i alié en l´Horta Nord.