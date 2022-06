• 38 municipis acudiran a l’acte que premia l’excel·lència d’aquestos espais, de les quals el bressol de l’orxata rebrà dues per Port Saplaya i La Patacona

Alboraia és l’escenari de l’acte oficial de lliurament de banderes Q de Qualitat de Qualitur, un distintiu que reconeix l’excel·lència de les platges de la Comunitat Valenciana. Serà en un acte que es celebrarà el pròxim 22 de juny a les 12.00 hores a la platja de La Patacona, en el restaurant Mimar (Av. Mare Nostrum, 50), un escenari que recull alguns dels principals atractius d’Alboraia Turisme.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la regidora de Turisme, Raquel Casares, donaran la benvinguda al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i a altres personalitats polítiques convidades, així com als 38 municipis de la costa valenciana que visitaran el municipi amb motiu del lliurament de les banderes. Chavarría assenyala la data per la seua alta importància per al sector turístic de la localitat i qualifica l’esdeveniment “com una oportunitat única de conéixer encara més Alboraia, un municipi amb incomptables tresors per descobrir”.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament d’Alboraia es projectarà el vídeo d’Alboraia Turisme, la marca turística que ja va ser presentada durant la fira de turisme madrilenya FITUR. En ell, es detallaran els principals atractius turístics del municipi, aglutinats en Mar, Horta, Activa i Orxata. En aquest sentit, el Consistori obsequiarà a les persones assistents, sent el bressol de l’orxata, amb el seu producte estrela: orxata artesanal elaborada pel Gremi d’Orxaters Artesans d’Alboraia.

La Generalitat Valenciana aprofitarà l’ocasió per a presentar la seua nova campanya de turisme per a la Comunitat Valenciana, poc abans d’hissar la bandera de Q de Qualitat Turística en la posta de General Basset en La Patacona.

Certificat de qualitat

Les banderes Q de Qualitat Turística de Qualitur premien l’excel·lència que presta el Consistori en els seus serveis durant la temporada de bany. Això suposa un reconeixement al servei de socorrisme i salvament marítim i al dispositiu de seguretat que desplega la Policia Local amb el dron Fényx-1, la iniciativa de les polseres identificatives per a xiquets i xiquetes, les patrulles de platja i els vehicles i la tecnologia disponible per a la seua labor diària.

També reconeix la bona qualitat de la neteja de les platges, la funció d’hostaleria local, oci i lavabos públics que fan els quiosquets, les zones d’ombra habilitades, el servei de bany adaptat per a persones amb diversitat funcional i les activitats esportives aquàtiques que realitzen diverses associacions i clubs del municipi com Xsa Surf i Mediterránean Surf School.

La informació i la seua divulgació és un altre dels punts forts que contempla el segell i per a això Alboraia disposa de dues oficines Tourist Info amb la finalitat de donar a conéixer als i les visitants tot el que la localitat té per oferir. Cal destacar que totes dues oficines rebran també les banderes Q de Qualitat en les auditories realitzades a la xarxa Tourist Info.