La Policia Local d’Alcàsser ha celebrat 50 anys al servei de la ciutadania. Per la qual cosa s’han organitzat diferents activitats commemoratives que han culminat en una gala homenatge celebrada, ahir dijous 17 de novembre al Centre Cultural de la població, a la qual van acudir diferents autoritats i representants de la seguretat ciutadana.

Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser ha posat en valor la figura de l’agent com autoritat i tan necessària ja que és la primera que aplega al lloc dels fets i vela per la seguretat dels ciutadans.

Un acte, el d’anit en el qual es commemorà la tasca realitzada pels agents de la Policia Local que estan operatius els 365 dies de l’any les 24 hores de dia. A més de rendir homenatge als companys que ja no estan i mostrar la visió de la història del col·lectiu. Així ho ha declarat Alejandro Álvarez. Oficial 021 de la Policia Local d’Alcàsser.

Aquesta és la 6a edició que se celebra l’acte commemoratiu al treball policial. En paraules de l’Inspector Cap de la Policia Local d’Alcàsser, Fulgencio Torres, estan molt satisfets dels actes celebrats amb la participació de companys que han pertangut al seu equip.

També el secretari autonòmic d’Emergències, José María Ángel, ha posat en valor la figura de la policia de proximitat, eixa que interacciona amb la ciutadania i ha assegurat que Alcàsser té una bona plantilla, jove i que dona resposta.

Un homenatge on s’ha reconegut a diferents policies per les actuacions realitzades durant aquest any, fent un esment especial tant a l’anterior subdelegat del Govern a València, José Roberto González Cachorro, pel seu lideratge durant la pandèmia; com als antics alcaldes de la localitat que han fet possible que el cos de la Policia Local d’Alcàsser celebre el seu 50 aniversari.