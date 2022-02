Alcàsser convoca la segona edició del Premi Literari Carme Miquel en la modalitat de poesia

Les persones interessades podran presentar els seus treballs fins a l’11 de març

Alcàsser, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha convocat la segona edició dels Premis Literaris Carme Miquel en la modalitat de poesia, com una de les iniciatives per a commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. L’objectiu no és un altre que sensibilitzar a la societat en la necessitat de continuar avançant en la consecució de la igualtat mitjançant la creació de textos poètics.

Les persones interessades a participar podran enviar els seus treballs fins al pròxim 11 de març. Després de la valoració del jurat, que estarà format per una persona representant de l’àrea d’Igualtat, de la Biblioteca Pública Municipal, del col·lectiu La Figuera, un docent d’FPA, persones aficionades o escriptores de poesia i la regidora d’Igualtat, es comunicarà a les persones guanyadors via telefònica i a través de la web de l’Ajuntament.

Els únics requisits que s’exigeixen per a presentar-se als Premis Literaris Carme Miquel són ser major de 6 anys i estar empadronat o escolaritzat a Alcàsser. Així, segons l’edat, els treballs s’integraran dins de les següents categories: Infantil, de 6 a 12 anys; Juvenil, de 13 a 18 anys; i Adult, majors de 18 anys.

En el cas que la participació siga d’un centre educatiu, el professorat haurà de fer una preselecció d’un màxim de cinc poemes per classe. Així mateix, es poden presentar poesies fetes per un grup de classe o col·lectiu.

Finalment, s’han establit dos premis en cada categoria, que seran una tauleta i un diploma acreditatiu tant per al primer premi, com per al treball finalista. Totes les bases per a participar es poden consultar a la web de l’Ajuntament.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha animat a la ciutadania a «participar en aquesta segona edició dels premis Carme Miquel, ja que és una oportunitat perfecta per a mostrar tot el talent dels veïns i veïnes d’Alcàsser».