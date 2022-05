Es tracta d’actuacions incloses en el Pla d’Inversions 2020-2022 de la Diputació

L’Ajuntament d’Alcàsser ha executat un total de set actuacions en el municipi que estan subvencionades pel Pla d’Inversions 2020-2022 de la Diputació de València, i que, com ha explicat l’alcaldessa, Eva Zamora, «suposa una inversió significativa per a la localitat, que ens permet escometre obres que són necessàries per a continuar millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Alcàsser».

Així, la primera de les actuacions consisteix en el condicionament d’una aula per a oficis en l’edifici d’aigües potables de la localitat, que suposa una inversió de 78.650.000 €. Així mateix, s’inclou en aquest pla d’inversions la construcció d’aljubs per a l’aprofitament de l’aigua de pluja tant en l’avinguda Diputació com al carrer Argenters. L’import és de 308.008,08 €, que s’adjudicarà en dos lots.

Respecte a l’impuls de l’eficiència energètica, la Diputació ha subvencionat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en diferents instal·lacions municipals. D’aquesta manera, s’ha injectat 58.717,06 € per a la placa solar a l’edifici Plalesa; 47.339,39 € per a la del Centre Social; i 43.620,32 € per a la instal·lació solar en la Llar del Jubilat.

Altres actuacions incloses són el projecte de protecció de peus de fanals en les avingudes Ricard Hernández, Joaquín Sorolla i Mestre Serrano i als carrers Doctor Moliner, Godofred Hernández i Societat Musical Santa Cecília, amb un import de 28.205,20 €; així com la rehabilitació de les cobertes de l’edifici de la casa consistorial, que ha suposat una inversió de 122.500 €.

Finalment, dins del Pla d’Inversions de la Diputació s’han destinat 25.773 € a la construcció del camí d’accés al Matadero des de la rotonda de l’avinguda Artal de Foces; i 13.726, 83 € al Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM).

