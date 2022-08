Tindran lloc els pròxims dilluns 19 i dimarts 20 de setembre de 17 a 20 hores al Centre Cultural amb assistència gratuïta

L’Ajuntament d’Alcàsser, a través de l’àrea d’Educació, organitza les “Segones jornades municipals de salut mental”. Tindran lloc els pròxims dilluns 19 i dimarts 20 de setembre de 17 a 20 hores al Centre Cultural.

Aquesta segona edició està orientada a “Estratègies per a la prevenció i detecció del suïcidi” impartida per Dolors López Alarcón, vicepresidenta del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana i assessora de formació en prevenció de suïcidis de la Conselleria d’Educació.

Els objectius d’aquestes segones jornades són proporcionar la informació necessària per a detectar qualsevol mena de conducta suïcida; identificar a les persones en situació de vulnerabilitat; identificar i superar els mites entorn del suïcidi; identificar els factors de risc protecció; proporcionar eines de detecció, actuació i intervenció; i proporcionar estratègies per a la intervenció en situacions postraumàtiques.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, afirma que “la pandèmia ha demostrat que tenim una tasca pendent des de les administracions: reforçar la salut mental. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament d’Alcàsser apostem per aquestes segones jornades que considerem fonamentals per al benestar dels nostres veïns i veïnes i dels més joves”.

Aquest esdeveniment, dirigit tant a la comunitat educativa com a la ciutadania d’Alcàsser, té l’assistència gratuïta. Aquelles persones interessades a participar poden reservar plaça al lloc web citaprevia.alcasser.es.