L’objectiu és aconseguir una gestió sostenible de residus basada en la reducció, la recollida selectiva i l’optimització

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa un procés de participació ciutadana per a marcar les línies de què serà el Pla Local de Gestió de Residus municipal. L’objectiu, ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, no és un altre que «implicar la ciutadania en la gestió de residus, aconseguir un consens social i polític i, sobretot, avançar en una gestió sostenible de residus basada en la reducció, la recollida selectiva, la valorització, la proximitat i l’optimització de la gestió pública».

Tal com s’estableix en el Pla Integral de Gestió de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA 2019-2022) – que estableix els objectius a complir dels plans locals – abans que acabe l’any, el reciclatge de paper i cartó s’hauria de situar en un 90%; el de vidre en un 80%; el d’envasos lleugers en un 90% per a metall i brics i en un 75% per a plàstics; i els bioresidus en un 50%. Així mateix, el residu domèstic generat que hauria d’arribar a l’abocador hauria de ser d’un 30% com a màxim.

D’aquesta manera, des de l’Ajuntament s’ha proposat un nou sistema de recollida que facilite, a més, el reciclatge i que consistiria en contenidors superficials oberts formats en illes; proposar a Ecovidrio incloure aquest tipus de contenidors en illes; la reubicació de contenidors per a apropar-los a la ciutadania; facilitar la recollida en edificis municipals; la recollida de bioresidus en les zones empresarials; així com la recollida porta a porta de paper i cartó en els comerços, prèvia inscripció. Una sèrie de mesures que es complementaran amb programes de sensibilització per al bon ús dels residus.

En aquests moments, el disseny del futur Pla Local de Residus d’Alcàsser es troba en una fase informativa-participativa per a recollir propostes que ajuden a construir eixe nou model de recollida selectiva de residus.

El procés continuarà amb la posada en marxa d’un qüestionari en línia per a recollir més aportacions, una sessió consultiva per a la validació i priorització de propostes i, finalment, es procedirà a la presentació del pla.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià