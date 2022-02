‘Per la igualtat, tu tens la peça’: Alcàsser presenta la programació de les Jornades del 8M

Durant un mes, Alcàsser organitzarà activitats per a lluitar per la igualtat real i efectiva

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, Alcàsser, a través de l’àrea d’Igualtat, ha organitzat les Jornades del 8 de Març que s’estendran durant tot el mes. «L’objectiu no és un altre que continuar lluitant per la igualtat real i efectiva entre dones i homes. És una lluita en la qual tota la societat ha de caminar de la mà. Per això, hem dissenyat aquestes jornades amb la col·laboració de diferents àrees municipals, associacions i entitats locals», ha assenyalat Cristina Lucendo, regidora d’Igualtat.

Així, de l’1 de març a l’1 d’abril, Alcàsser es prepara per a acollir activitats que aniran des del teatre, el cinema o la poesia fins a conferències, tallers i actes reivindicatius. Així mateix, explica l’alcaldessa del municipi Eva Zamora, «l’any passat, Alcàsser es va sumar a la Xarxa de Ciutats Lliures del Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets destinades a la Prostitució, que ens va comprometre a dissenyar activitats per a sensibilitzar a la població. Per això, per primera vegada, aquestes jornades comptaran amb espais de reflexió per a abordar la prostitució».

Sota el lema ‘Per la igualtat, tu tens la peça’, les Jornades del 8 de Març arrancaran el dimarts, 1 de març, amb la conferència ‘Campanya Ser Dona al Sud 2022’ amb la presència de la directora executiva i una tècnica del Centre Juana Azurduy en la capital de Bolívia i la presidenta i vicepresidenta de l’Associació d’Alcaldesses i Regidores del Departament de Chuquisaca. L’acte serà a les 18.30 hores al Centre Cultural.

La programació continuarà el 4 de març amb la inauguració de l’exposició ‘Dones Artesanes’ a les 18.30 h al Centre Cultural; així com amb el Lliurament de Reconeixements d’Igualtat 2022, que tindrà lloc a les 19.00 h a l’Auditori. En l’acte, les persones assistents gaudiran del concert d’Ina Martí que canta a Maria Ibars.

Un dia després – 5 de març – serà el torn del teatre ‘La comèdia de la vida’ amb Lola Moltó i Marta Chiner. Una comèdia molt humana en la qual dues amigues artistes expliquen com han d’enfrontar-se a la vida. L’obra començarà a les 19.00 h al Centre Cultural.

El mateix 8 de març, l’Ajuntament d’Alcàsser ha convocat la lectura del manifest institucional a la plaça del Castell, a les sis de la vesprada, i una marxa per la Igualtat acompanyada de la Colla Guirigall.

Així mateix, s’ha organitzat tant una classe de zumba per a totes i tots, impartida per Raquel Furió (el 10 de març a les 18.30 h al poliesportiu); com un cinema-fòrum del curt ‘La butaca de la puta’ de Mar Navarro (11 de març a les 20.00 h al Centre Cultural); i la projecció de la pel·lícula ‘Madres paralelas’ de Pedro Almodóvar (el 12 de març a les 19.00 h al Centre Cultural).

El dimarts 22 de març, a les 18.00 h, al Centre Cultural, serà el torn de la xarrada ‘El perill del discurs regulacionista i la captació de menors’ amb la participació d’una convidada que explicarà en primera persona la seua captació quan era menor. A més, el 24 de març, a les 11.30 h, hi haurà una màster class de ioga en l’espai d’Aigües Potables.

La programació arribarà a la seua fi amb el taller ‘Espai intergeneracional de diàleg entre dones’ per a reflexionar i compartir vivències, que estarà impartit per Alicia Ripollés, psicòloga experta en gènere (29 de març a les 19.00 h); i la presentació del poemari ‘La voz interior’ de Rosa Sellés Llorens (l’1 d’abril a les 19.00 h). Totes dues activitats es desenvoluparan al Centre Cultural.

Finalment, cal recordar que Alcàsser ha convocat la segona edició dels Premis Literaris Carme Miquel en la modalitat de poesia. El termini de presentació de poemes acaba el pròxim 11 de març, i es podrà participar en les següents categories: Infantil (de 6 a 12 anys); Juvenil (de 13 a 18 anys); i Adult (A partir de 19). Serà necessari enviar les obres a biblioteca@alcasser.es. Les bases es poden consultar a la web de l’Ajuntament (www.alcasser.es).

