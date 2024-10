Alcàsser rep a Sodelia, empresa que instal·larà la primera comunitat solar per a empreses en la localitat

Una reunió per a traslladar el projecte que pretén realitzar en el municipi



Una mostra de col·laboració en favor de les empreses i comerços locals.

L’alcalde de l’Ajuntament d’Alcàsser, Alberto Primo Llácer, va rebre als màxims representants de l’empresa Sodelia, que instal·larà la primera comunitat solar destinada a empreses en la localitat d’Alcàsser.

Van assistir Carlos Delgado, director Comercial, Iñaki Erquicia, KAM Zona Llevant de Sodelia i també representants de l’associació d’empresaris del Polígon El Pla.

La infraestructura compta amb una inversió aproximada de 200.000€ per part de Sodelia, i pretén oferir una energia renovable, a preus baixos per a les empreses i comerços de la localitat atés que no han d’instal·lar les seues plaques fotovoltaiques, sinó que el manteniment, inversió i cura depenen de la companyia.

En paraules de Carlos Delgado, director comercial de Soldelia, “Aquesta Comunitat Solar a Alcàsser representa un pas més en la nostra missió de fer l’energia solar accessible per a tots, sense importar la grandària de l’empresa ni la infraestructura de la qual dispose. Estem convençuts que aquest model no sols promou la sostenibilitat, sinó que també impulsa el creixement econòmic local en reduir considerablement els costos d’energia per a les empreses”.

L’alcalde Alberto Primo, declara que “És important atraure inversions al nostre municipi. Tota la nostra col·laboració i predisposició per a rebre projectes i empreses que realitzen inversions en la nostra localitat, que tenen iniciatives per a millorar el futur d’Alcàsser i el seu teixit empresarial”. A més també afig que “La nostra intenció és continuar treballant en aquesta línia, ajudant a les empreses perquè construïsquen ací els seus projectes de futur de manera que puguen al seu torn millorar als nostres ciutadans”.