La iniciativa premiarà al municipi valencià que aconseguisca reciclar més i millor els seus envasos domèstics de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc

Alcàsser va acollir ahir una jornada informativa en la qual els veïns i veïnes del municipi van conéixer la importància del reciclatge i de la separació correcta dels residus.

La campanya del “Repte del reciclatge” està impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’EMTRE (Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) i premiarà al municipi que aconseguisca reciclar més i millor els seus envasos domèstics de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc.

Durant la jornada d’ahir, dimarts 26 d’abril, el Comando del Reciclatge en el seu estand en el mercat setmanal va interactuar amb els veïns i veïnes amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre com reciclar correctament els envasos. A més, es van realitzar xarrades informatives en el Centre Social dirigides als veïns d’aquesta localitat per a explicar-los la campanya i donar a conéixer els beneficis que per al medi ambient té el gest de reciclar.

El Repte del Reciclatge estableix un premi de 6.000 euros que, en el cas que la localitat Alcàsser resulte guanyadora el destinarà a Càritas Alcàsser i Creu Roja Alcàsser.

“L’acció té com a objectiu incrementar el reciclatge dels envasos en els contenidors groc i blau, i de desmitificar les faules entorn del reciclatge i sensibilitzar a la població de la seua importància per a la cura del medi ambient i del planeta”, afirma l’alcaldessa Eva Zamora, qui anima a la ciutadania a sumar-se a aquest hàbit amb el qual “a més de cuidar el nostre planeta permetrà ajudar a dues associacions solidàries del nostre municipi”.

El “Repte del Reciclatge” es planteja com una competició entre les 19 localitats pertanyents a l’EMTRE per a incrementar el depòsit d’envasos de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc, en almenys un 10% de mitjana, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2021.

