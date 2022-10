Alcàsser continua la seua aposta per la Cultura al municipi

Des de l’Ajuntament es treballa per a acostar la Cultura a tota la ciutadania

L’Ajuntament d’Alcàsser continua amb la seua aposta per la Cultura, amb l’objectiu d’acostar-la a tota la ciutadania. D’aquesta manera, durant tot l’any s’organitza una completa programació on no falta la música, el teatre, el cinema i una infinitat d’activitats, pensades per a tots els públics, que en paraules de l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «ajuden a la vertebració del nostre poble».

Així, en els pressupostos municipals de 2022, s’han prioritzat àrees com la de Serveis Socials, Educació o Cultura, permetent l’ampliació de la programació «com a motor dinamitzador d’Alcàsser», ha apuntat Zamora. Així mateix, cal destacar la inversió realitzada en el manteniment de diferents instal·lacions municipals, com el Centre Cultural, per a adequar-lo i millorar-lo per al gaudi de la ciutadania.

La programació cultural de primavera i tardor o els Premis Literaris Carme Miquel són tan sols algunes de les iniciatives que es duen a terme a Alcàsser al llarg de tot l’any. No obstant això, des del consistori també s’ha apostat per la creació de nous espais, com és el cas de l’edifici de l’antic Matadero.

En aquest sentit, el consistori ha destinat 400.000 euros per a la rehabilitació d’aquest espai que acollirà, en un futur, el Museu de les Ciències de la Terra. Un edifici de 420 metres quadrats en el qual s’han realitzat fins a quatre actuacions. De moment, serveix per a dependències municipals. No obstant això, s’espera que a la fi d’any, el Matadero puga obrir les seues portes a aquest futur museu.