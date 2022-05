Alcàsser visita a l’EDAR de Sant Joan d’Alacant

Transició Ecològica i l’Ajuntament d’Alcàsser mostren a la ciutadania els beneficis socials i mediambientals de la depuradora Alacantí-Nord

La futura depuradora i col·lector de l’Horta Sud suposarà una inversió superior a 100 milions d’euros i permetrà millorar les infraestructures dels municipis i protegir el medi ambient en l’Albufera

Transició Ecològica i l’Ajuntament d’Alcàsser, amb el suport tècnic de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR), van organitzar el dissabte 7 de maig una visita de representants socials d’Alcàsser a les instal·lacions de l’Estació de Depuració d’Aigües (EDAR) Alacantí-Nord. Igual que està previst en l’EDAR d’Alcàsser, la instal·lació alacantina ha permés reutilitzar en agricultura part de les aigües depurades i recuperar l’entorn mediambiental gràcies a les aportacions hídriques al riu Monnegre.

Durant la visita, a la qual van assistir els membres i tècnics del consistori i representants d’associacions veïnals i ecologistes, es van explicar els beneficis que ha suposat a la comarca de l’Alacantí la construcció de la depuradora que ofereix servei al Campello, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel i Bussot. Des que va finalitzar la seua construcció, fa una dècada, s’ha recuperat la conca deficitària del riu Monnegre, també conegut com a Riu Sec. El consegüent augment de la biodiversitat en la zona ha sigut de tal envergadura que recentment ha sigut inclosa en el Catàleg Valencià de Zones Humides. Així mateix, la Diputació provincial i la Universitat d’Alacant han formulat un projecte per a crear un corredor verd en el llit del riu, que funcionarà com a vector de desenvolupament turístic.

Les persones assistents van conéixer, a més, les tecnologies que alberguen les estacions depuradores de nova generació, que permeten l’aïllament i insonorització d’equips, així com el procés de ventilació prolongada que minimitzen les possibles olors. Així mateix, van comprovar com les zones verdes han sigut integrades en l’espai de l’EDAR de manera sostenible, reduint significativament l’impacte paisatgístic d’aquesta infraestructura.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, destaca que “els veïns i veïnes que van assistir a la visita van poder comprovar de primera mà el que és una EDAR de primera generació, sense sorolls, ni olors, ni molèsties, i amb la creació de zones verdes per al gaudi de la ciutadania”. La primera edil recorda que, a més, la instal·lació prevista a Alcàsser “serà molt més moderna”.

Creació de 2.000 llocs de treball

El sistema de sanejament previst a l’Horta Sud, que suposarà una inversió de més de 100 milions d’euros, té com a principal objectiu la protecció mediambiental de l’Albufera, així com la reducció de l’explotació d’aqüífers i la reutilització de les aigües depurades.

El projecte millorarà les infraestructures a la comarca i donarà treball directe i indirecte al voltant de 2.000 persones. A més durant la seua explotació es realitzaran analítiques de monitoratge de forma continuada i millores en les infraestructures.

La futura EDAR disposarà també de tractament terciari, amb capacitat per a depurar 60.000 hm³ al dia el que significa generar més de 18 hm³ a l’any d’aigua reutilitzable per a ús agrícola i industrial.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià