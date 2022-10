Aldaia ampliarà la residència de majors L’Horta Sud i sumarà un centre de dia

La Conselleria d’Igualtat destina 7,3 milions d’euros a la reforma de la residència L’Horta Sud i a la construcció d’un centre de convinvència al mateix emplaçament

·Aitana Mas assistix a la presentació del projecte, que comptarà amb 52 places residencials i 50 per a l’atenció al centre de dia

Aldaia rep una de les visites més esperades per al futur de la Residència l’Horta Sud de Persones Majors Dependents, ubicada al carrer de les Eres. La Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives va presidir, junt a l’alcalde i la resta de membres de ambdues administracions, la presentació al saló de plens de l’Ajuntament d’Aldaia, del projecte que destinarà 7,3 milions d’euros a la reforma i ampliació de la residència, amb 52 places residencials i 50 per a l’atenció diürna.

Aitana Mas, va remarcar que el pla Convivint d’infraestructures de serveis socials 2021-25 de la Generalitat, vol “adequar el centre” al nou model residencial impulsat per Igualtat “amb unitats de convivència més humanes i amables i el més semblant possible a una llar”.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, considera este projecte com “una reivindicació històrica que per fi comença a fer-se realitat”, i senyala que “la inversió en el benestar de les persones que més ho necessiten i en especial de les persones majors és un acte de justícia i una prioritat per a nosaltres”.

Prèviament la comitiva havia visitat l’actual residència, i ja al saló de plens era la Cap de Servei de Benestar Social d’Aldaia, Amelia López Cayuela, qui contextualitzava l’acció tan esperada, seguida de l’explicació del projecte per part del Director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan Alcocer.

Despres de signar al llibre d’Or de l’Ajuntament, la vicepresidenta va rebre un palmito, de mans de l’alcalde i en representació de l’artesania local, així com na publicació del Museu del Palmito.

52 places residencials i 50 d’atenció diürna

Amb aquest projecte de reforma i ampliació, la residència d’Aldaia tindrà una capacitat de 52 places residencials per a persones majors, 38 de les quals se situaran en un bloc destinat a persones majors dependents i 14 més en un altre edifici per a grans dependents. Així mateix, es preveu un tercer bloc, on se situarà el centre de dia amb capacitat per a l’atenció de 50 persones majors.

El primer bloc destinat a residència de persones majors dependents s’organitzarà entorn de dos mòduls de convivència, cada un dels quals amb capacitat per a albergar 19 residents en set habitacions dobles i cinc individuals distribuïdes en dues plantes.

Per la seua banda, la residència per a grans dependents estarà en un altre edifici amb dues plantes, amb un total de huit habitacions amb capacitat total per a 14 persones usuàries i una tercera planta destinada a l’equipament del centre.

Finalment, en el bloc destinat a albergar el centre de dia, els serveis es repartiran en una planta baixa i dues plantes amb sala de rehabilitació; sala d’activitats i convivència; consulta mèdica, psicològica i de podologia; sala de tractament i cures, i perruqueria.

A més, disposarà d’una zona enjardinada interior d’ús exclusiu per als usuaris i usuàries del centre de persones majors L’Horta, en la qual s’ha previst una adequació per a incloure recorreguts més accessibles i espais intergeneracionals amb jocs infantils.