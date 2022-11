· L’Ajuntament recull firmes del veïnat més afectat per a reforçar la nova petició d’actuació a la CHJ i la Conselleria

· “El projecte permetria el desviament del llit del barranc reduint de forma molt considerable el problema d’inundacions que el nostre municipi pateix periòdicament”

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha emés hui una carta adreçada a les presidències de comunitats d’afectats de la localitat per tal de sol·licitar, amb la màxima força possible, que per fi es porte a terme el “Projecte de Condicionament del Barranc de la Saleta des del seu encreuament amb l’Autovia A3 (a l’altura de Bonaire) fins al nou llit del Riu Túria”.

Amb esta petició, Guillermo Luján, adjunta a més un document que pot ser signat per presidents i presidentes de les comunitats de propietaris que hagen patit majors desperfectes pel desbordament del barranc a Aldaia, amb l’objectiu d’unir-se a la petició reiterada.

Les noves exigències, després de 40 anys, s’endurixen quan encara hui la Brigada d’Obres es troba reparant desperfectes i netejant vies, parcs, carrils bici i zones públiques de la localitat. Uns danys provocats per les fortes pluges que van deixar a Aldaia prop de 200 litres per metre quadrat en tan sols unes hores.

La petició i les signatures acumulades seran portades personalment pel primer edil a la reunió sol·licitada amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, on a més espera poder “unir esforços per aconseguir que es puga materialitzar este projecte clau per a Aldaia”.

El projecte d’adequació, ideat fa anys, permetria desviar el llit del Barranquet i evitar de forma considerable així l’acumulació d’aigües al nucli urbà d’Aldaia que provoquen històricament episodis com el viscut este cap de setmana a l’Horta Sud.

Correu d’incidències

Aldaia, Manises, Riba Roja i Torrent demanen la declaració de zona catastròfica per a compensar els danys més greus que s’han pogut ocasionar, especialment a nivell particular. L’ajuntament d’Aldaia ha habilitat un correu electrònic per canalitzar dubtes i incidències: inundaciones@ajuntamentaldaia.org