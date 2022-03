La Corporació municipal d’Aldaia, per unanimitat de tots els grups polítics, ha nomenat com a fill adoptiu del municipi a José Luis López Herrero, “Don José Luis”, rector de la parròquia de la Saleta durant 36 anys i recentment jubilat.

Així es va formalitzar en l’acte de reconeixement que es va celebrar en un saló de plens ple fins a la bandera de veïns i veïnes de la localitat que volien agrair a López la seua extensa tasca a Aldaia. Davant la dimensió de l’agraïment col·lectiu, José Luis es va mostrar “aclaparat”, ja que va admetre “no ser molt partidari dels homenatges”, però així mateix no va poder dissimular “la immensa alegria que m’envaeix en veure com tanta gent coneguda em porta en el seu cor. Jo també els portaré a ells sempre”.

La regidora de Cultura i Serveis Socials, Empar Folgado, va recordar la trajectòria del rector a través d’unes paraules plenes de sentiment i emoció, acompanyada musicalment per Saray García i Pascual Andreu, a més d’Esperanza Ballesteros i la seua família que van interpretar diverses albaes. Per part seua, l’alcalde, Guillermo Luján, va parlar d’un “merescut homenatge” del poble d’Aldaia a José Luis López, Don José Luis, “rector de la Saleta durant 36 anys de dedicació a les persones que més ho necessiten, de generositat, humanitat i servei als altres”. Francisco Furió, actual rector de l’Anunciació i la Saleta, va posar l’accent en el “esperit generós i decidit” de José Luis, “una persona única i genial” a la qual va qualificar com “l’indomable”.

Una vegada rebuda la insígnia del municipi i una làmina commemorativa per part de l’alcalde, José Luis va signar en el llibre d’honor de la institució, i tot seguit la comitiva es va dirigir al tram final del carrer Verge del Remei, que des d’ara porta el nom del rector homenatjat.

