Alerta per tempestes en tota la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana en alerta per fortes pluges i tempestes.

Recomanacions de seguretat per a la població davant les inclemències meteorològiques.

Hui, dimecres 14 d’agost, la Comunitat Valenciana es troba en alerta per l’arribada de fortes pluges i tempestes. L’Agència de Seguretat i Emergències ha activat el nivell taronja per tempestes en l’interior sud i litoral sud de València, en tot l’interior de Castelló i en tota la província d’Alacant. A més, s’ha declarat el nivell groc per pluges en tot el territori valencià.

Actualment, les comarques de la Marina Alta i el sud de la Safor ja estan patint els efectes d’estes precipitacions, tot i que les tempestes comencen a perdre intensitat. No obstant això, s’espera que la inestabilitat augmente al llarg del dia, especialment a la meitat nord de la província de València, on les pluges podrien intensificar-se amb l’escalfor del sol.

Davant d’esta situació, es recomana a la població que prenga precaucions. És important estar informat del nivell de risc en el teu municipi, netejar els baixants i retirar objectes de l’exterior que puguen ser arrossegats per l’aigua. A més, es desaconsella realitzar activitats esportives en rius o barrancs. En cas de necessitat, es recorda que es pot telefonar al 112 per a demanar ajuda.

També es prega al veïnat que extremen les precaucions i eviten riscs innecessaris durant esta jornada de temps advers en la Comunitat Valenciana.