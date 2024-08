Alerta roja per altes temperatures en 53 municipis valencians

Cinquanta-tres municipis en alerta sanitària per onada de calor en set comarques

Consells de Conselleria per a combatre les altes temperatures: protegir-se del sol, hidratar-se i menjar aliments frescos

La Conselleria de Sanitat manté l’alerta sanitària per l’onada de calor. Cinquanta-tres municipis de set comarques estan hui en nivell de risc alt dins del programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures.

Destaca especialment la Ribera Alta, on 24 municipis estan en alerta roja, que es mantindrà demà en gran part d’ells tot i el descens del risc per temperatures extremes en la resta del territori.

Per la seua banda, AEMET ha establert un avís taronja per temperatures màximes de fins a 42ºC a l’interior sud de València i de 40ºC a l’interior d’Alacant i a l’interior nord de València.

Recordem les recomanacions de Conselleria per combatre les altes temperatures tant diürnes com nocturnes: protegir-se del sol especialment entre les 12 i les 17; beure abundants líquids i evitar l’alcohol i la cafeïna; menjar moltes amanides, fruites i verdures; no deixar a ningú en el cotxe; buscar llocs frescos i a l’ombra i cuidar especialment les persones majors, malaltes i menors de 4 anys.