Alerta taronja a la Comunitat Valenciana per una nova DANA amb previsió de pluges intenses i possibles inundacions

Huit comunitats autònomes es mantenen en alerta per avís de pluja, tormenta, vent, neu o mala mar en diversos punts de la seua geografia, amb l’arribada d’una nova DANA que deixarà precipitacions intenses en alguns llocs de l’àrea mediterrània.

De fet, el temporal ja ha deixat fortes precipitacions en Castelló, originant algunes inundacions.

AEMET ha elevat a roig l’avís per pluges molt fortes i persistents al litoral sud de Tarragona, on s’ha tallat el trànsit per l’AP-7, i a la província de Màlaga, on el temporal ha obligat a detindre el servei de trens de mitja distància a Sevilla i ha provocat talls en diverses carreteres. Es manté l’alerta taronja en diferents àrees de la Comunitat Valenciana i Catalunya i s’activen alertes per neu a Extremadura i Castella i Lleó i per fenòmens costers en Galícia i al llarg de tota la costa mediterrània.

La por més gran als municipis afectats per la primera DANA és que el sistema de clavegueram no aguante, ja que els models meteorològics preveuen per a la nit de dimecres a dijous ruixats intensos o torrencials al litoral i prelitoral del golf de València, amb alta probabilitat d’afectar zones de l’Horta i la Ribera. Podrien acumular-se entre 100 i 200 l/m² en punts ja afectats per les inundacions, tot i que els professionals insisteixen que la situació serà diferent a la del passat 29 d’octubre.

Davant del fenomen costaner, es recomana protegir les vivendes, evitar passejos marítims, espigons i carreteres pròximes a la platja i no practicar esports nàutics. Pel que fa a les precipitacions, cal informar-se del risc, allunyar-se de riberes i ponts, i localitzar punts elevats per refugiar-se en cas d’inundació.