Alerta taronja per forts vents a l’interior sud de València

El Centre de Coordinació d’Emergències ha activat l’alerta taronja per ratxes de vent que poden arribar als 90 km/h a l’interior sud de València, mentre que en altres zones, com l’interior nord de València i Castelló, es manté l’alerta groga amb ratxes de 70-80 km/h.

Els vents de ponent estaran presents des de la matinada de dimecres fins dijous, afectant també el litoral sud de València amb ratxes màximes de 60 km/h.

Emergències ha emés recomanacions per a extremar precaucions, especialment amb estructures com grua, carpes i amarres, i revisar balcons i cornises. També es recomana el tancament de parcs i zones esportives a l’aire lliure per a evitar riscos. Així mateix, per a les tasques de neteja en les zones afectades per la DANA, s’aconsella utilitzar mascareta per a prevenir problemes respiratoris causats pel pols en suspensió.

Aquestes condicions meteorològiques podrien dificultar treballs a l’aire lliure i augmentar el risc d’incidències.