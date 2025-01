Alfafar acollirà l’ eixida de l’última etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 

El pròxim diumenge 9 de febrer, Alfafar es convertirà en l’epicentre del ciclisme d’elit, al ser la seu de l’ eixida de l’última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2025 i de la 7a Volta a la Comunitat Valenciana de Fémines Gran Premi Tuawa.

Este esdeveniment, que promet ser una gran celebració d’ esport i solidaritat, comptarà amb la participació de destacats equips i ciclistes de tot el món.

L’edició d’enguany té un enfocament especial, ja que se celebra baix el lema “En Peu Alcem-se!”, un gest de suport i solidaritat amb els afectats per la Dana. A través d’ esta iniciativa, es pretén visibilitzar la importància de la cooperació i el compromís social, al mateix temps que es fomenta l’esport a la Comunitat Valenciana.

L’esdeveniment comptarà amb la presència dels millors ciclistes, tant masculins com femenins, que recorreran les carreteres de la Comunitat Valenciana en una jornada que, a més de ser una oportunitat única per gaudir del ciclisme d’alt nivell, servirà per promoure valors com la igualtat, la superació i la solidaritat.

L’Ajuntament d’Alfafar ha volgut agrair a Ángel Casero i a l’organització de la Volta a la Comunitat Valenciana la confiança dipositada en el municipi per acollir este gran esdeveniment, a més de l’ajuda prestada.