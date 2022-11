Alfafar va aprovar l’I Pla municipal de joventut Alfafar 2022-2026 el passat 27 d’octubre en el Ple municipal

Per al seu desenvolupament s’ha comptat amb la col·laboració de la joventut del municipi amb enquestes, estudis i treball conjunt.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha aprovat l’I Pla municipal de joventut Alfafar 2022-2026. Aquest projecte es va ratificar en el Ple municipal del passat 27 d’octubre.

Aquest Pla municipal és un document totalment obert i flexible que recull el compromís del consistori per establir polítiques integrals de joventut.

Aquesta iniciativa està encaminada a transformar la realitat per a donar resposta directa a les necessitats explícites i implícites de les persones joves d’Alfafar. Amb aquest projecte es pretén dissenyar una estratègia per a posar a l’abast de la joventut les eines necessàries per a crear un futur amb igualtat d’oportunitats.

L’I Pla de joventut recull 61 accions que s’hauran de treballar amb les persones joves durant el seu període vigent. A més, s’haurà de realitzar un seguiment i avaluació anual per a conéixer el seu impacte sobre 6 ítems: Alfafar competent, Alfafar inclusiva, Alfafar participant, Alfafar saludable, Alfafar cultural i Alfafar sostenible.

Per a la creació d’aquest document s’ha dut a terme un informe on s’ha analitzat a la joventut d’entre 12 i 30 anys. També s’ha estudiat les seues necessitats, demandes i problemàtiques.

Amb la posada en marxa de l’I Pla municipal de joventut, l’Ajuntament d’Alfafar pretén donar resposta a les demandes de la població juvenil del municipi, atenent les seues necessitats i drets.