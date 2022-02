Els guardons reconeixen la labor, trajectòria i aportació a la lluita per la igualtat de gènere tant de dones com d’entitats o associacions del municipi.



Les candidatures poden presentar-se fins al pròxim 17 de febrer a través del Servei d’Atenció a la ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, el SAC del barri Orba o en l’Espai d’Igualtat.



La cerimònia de lliurament s’emmarca dins del Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha iniciat els preparatius de XVI edició dels premis “Alfafar en Igualtat”. Aquests guardons, que s’emmarquen dins de la celebració del Dia Internacional de la Dona, reconeixen la labor i trajectòria de dones, entitats i associacions del municipi, en la lluita per la igualtat de gènere.



Les persones o entitats interessades a presentar la seua candidatura han d’estar empadronades o registrades a Alfafar. A més, hauran de presentar la seua sol·licitud per registre d’entrada en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament o el barri Orba, o bé en l’Espai d’Igualtat abans del pròxim dijous 17 de febrer.



Com en edicions anteriors, les bases dels reconeixements d’aquesta iniciativa es recullen en quatre categories: “Dona rellevant d’Alfafar”, “Entitat rellevant d’Alfafar”, “Empresa amb polítiques d’Alfafar” i “Menció honorífica”, si escau.



Per tant, les dones homenatjades seran reconegudes per la seua labor no remunerada en l’àmbit domèstic i familiar. També ho seran aquelles dones que hagen destacat en qualsevol àmbit social, polític, cultural o esportiu. Finalment, es premiarà a les dones emprenedores que hagen posat en marxa un negoci en el municipi.



La cerimònia serà un acte públic que s’organitzarà el mes de març, aprofitant la data del Dia Internacional de la dona, que es commemora el dia 8 d’aqueix mes. En ella les autoritats pertinents faran lliurament dels guardons i distincions simbòliques a les dones i entitats seleccionades.

