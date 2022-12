La mostra, que estarà situada en el Centre Cultural l’Alqueria, es podrà visitar fins al 29 de gener.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura i Festes, ha obert la seua nova exposició de Playmobil. La mostra, que estarà situada en el Centre Cultural l’Alqueria, es podrà visitar fins al 29 de gener.

Enguany, l’exposició d’aquest emblemàtic ninot té per temàtica l’època medieval. El públic visitant podrà gaudir d’escenes com: un castell- palau amb representació de vida quotidiana, una ciutat i mercat medieval, boscos, cavallers templers o un banquet amb Robin Hood i els seus homes.

La mostra ja es pot visitar en el primer pis de l’Alqueria del Pi, en la zona de la cambra o andana. En total consta de 76 m² dedicats a aquest tradicional personatge. Es tracta de la major col·lecció espanyola d’aquesta temàtica realitzada amb figures Playmobil, que s’ha creat a partir de peces de col·leccionistes privats de gran valor.

La ciutadania podrà visitar l’exposició en el mateix horari d’obertura al públic de l’Alqueria. De dimarts a dissabte de 9.15 a 13.15 i de 16.00 a 19.00 hores i diumenges de 9.15 a 13.15 hores. L’aforament de la sala és d’entre 40 i 50 persones, per això, per a visites en grup es poden efectuar reserves enviant un email a alqueria@alfafar.es.

D’altra banda, els menors que visiten l’exposició podran entrar en el concurs per a guanyar un set de joc de Playmobil. El dia 4 de gener s’efectuarà el sorteig per a tots els que hagen depositat la seua papereta en l’urna situada a la sala.

Per a participar només cal trobar un dels dos Playmobil que no pertanguen a l’època medieval. La resposta, juntament amb les dades personals, s’hauran d’introduir en l’urna i automàticament s’entrarà en el sorteig. Les famílies també podran gaudir d’una gran figura de Playmobil per a fer-se fotografies.

Amb aquesta mostra expositiva, l’Ajuntament d’Alfafar continua amb les activitats lúdiques per a oferir a la ciutadania alternatives d’oci de cara al Nadal.