Alfafar prepara la celebració de les festes del Barri Orba

Les festes tindran lloc durant deu dies, amb activitats per a tots els públics



El divendres 12 actuarà l’orquestra Montecarlo; i el dissabte 13 l’entrada de bandes de música i la desfilada de Moros i Cristians

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Festes, es prepara per a donar principi a les festes populars del Barri Orba.

Des del divendres 5 de juliol fins al diumenge 14, la ciutadania d’Alfafar podrà gaudir de nombroses activitats per a tots els públics.



El divendres 5 comencen les activitats amb el colp de focs artificials i la inauguració dels barracons i l’actuació musical del grup “Invictus” en la Plaça Poeta Miguel Hernández.



A més, també han organitzat activitats esportives com la “Volteta a peu” per als i les més joves o les exhibicions de gimnàstica rítmica i muay thai, o el taller de danses urbanes. També hi haurà campionats de jocs de taula i la XXVI Edició del Festival de paelles.



L’últim cap de setmana tindrà lloc, pels carrers del Barri Orba, la desfilada de moros i cristians, la nit del dissabte i la vesprada del diumenge la cavalcada.

Entre els espectacles i actuacions preparades destaquen: l’Orquestra Montecarlo, el grup Vertigen Revolution, un tribut amb el musical “We love Queen” o el monòleg d’Óscar Tramoyeres.

Aquestes festes s’organitzen amb ajuda de les persones i associacions del Barri Orba, i, Carles Muñoz, regidor de Cultura i Festes, agraeix a totes elles el seu esforç i la seua gran faena, ja que, amb això, “han garantit una programació molt àmplia i diversa, satisfent a totes les edats i fomentant la participació”.

Sens dubte unes festes que totes i tots els alfafarenses i especialment, els veïns del Barri Orba, estaven esperant amb gran il·lusió.

“La meua festa me la munte jo”

Durant les nits del dissabte, 6 i 13 de juliol, l’Ajuntament d’Alfafar posarà a disposició el Punt Violeta i la campanya “La meua festa me la munte jo”; un espai de sensibilització, informació, assessorament, acompanyament i atenció, si és el cas, de supòsits d’agressions sexistes.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, reivindica la importància d’aquest espai, “el Punt Violeta tornarà a ser present perquè les nostres festes estiguen lliures d’agressions masclistes” i el servei comptarà, una vegada més, amb un equip professional i tècnic preparat. A més, Adsuara ha agraït la col·laboració “de la Policia Local d’Alfafar i la Guàrdia Civil, els qui sempre estan treballant amb nosaltres per a poder gestionar les agressions”.

Com a novetat, enguany han obert una enquesta a la ciutadania per a conéixer més sobre les situacions d’agressió sexual en les festes d’Alfafar. Noelia Moreno, regidora d’Igualtat, assegura que “l’enquesta vol oferir-nos informació, a més, de fer reflexionar a la població sobre el tema amb preguntes que potser no s’havien plantejat anteriorment”.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar, vol assegurar un ambient sa, lliure i segur per a tots i totes, animant a la població a no donar l’esquena a la violència.