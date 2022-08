La programació, després de dos anys sense poder celebrar les seues tradicionals festes patronals, inclou activitats esportives, culturals, d’entreteniment, musicals, infantils i juvenils.

Les festes de 2022 donaran principi el divendres 26 d’agost i finalitzaran el 8 de setembre, a més dels actes religiosos que s’allargaran fins al dissabte 17.

El llibre de festes ja pot recollir-se en el Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i del barri Orba en el seu horari habitual d’obertura.

L’Ajuntament d’Alfafar recupera al complet les seues festes patronals i populars. Els dos últims anys, el consistori ha oferit una variada programació cultural concorde a la situació sanitària de cada moment, però enguany per fi tornen les desitjades festes d’Alfafar.

Des de divendres que ve 26 d’agost i fins al 8 de setembre, els carrers d’Alfafar tornaran a omplir-se de música, entreteniment, cultura i esport per a totes les edats, així com dels tradicionals actes religiosos.

Durant aquests dies previs, la ciutadania pot acostar-se al Servei d’Atenció Ciutadana per a recollir el llibre de festes, on podrà consultar tota la programació, llegir els saludes de diferents entitats i articles que repassen aspectes de la història del municipi.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacat l’important que és “recuperar les festes que tant espera la ciutadania i poder conjuminar tant les celebracions patronals, en honor a la Verge del Do, i les populars, amb activitats festives per a totes les edats, en les quals enguany destaquem la celebració de la Setmana Cultural Juvenil”.

A més, Adsuara ha volgut remarcar que seran una festes segures per a tota la ciutadania, per això s’ha activat el protocol antiburxades per a les celebracions patronals. Des de l’Ajuntament s’ha coordinat el protocol d’actuació en cas d’agressió per burxada, que marca el Ministeri de Sanitat juntament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

El regidor de festes, Eduardo Grau, assegura que “és un plaer recuperar les nostres festes, que han comportat mesos i mesos de treball per part de tot l’àrea de festes, als quals agraïsc el seu treball i professionalitat. En aquestes festes vam mostrar el nostre orgull com a poble, i estic especialment content pels Clavaris i Clavariesas que, per fi, gaudiran les seues festes”.

Amb aquestes celebracions, l’Ajuntament d’Alfafar recupera les seues tradicionals festivitats i ofereix opcions d’oci i cultura per a totes les famílies en període estival.