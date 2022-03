Alfafar rep a la Verge Pelegrina

La figura de la Verge dels Desemparats ha visitat Alfafar amb motiu del 75 aniversari del col·legi María Inmaculada.

La ciutadania podrà visitar-la en el centre educatiu fins demà al migdia.

Amb motiu del 75 aniversari del centre educatiu, la “Verge Pelegrina” ha sigut rebuda aquest matí en la parròquia de La nostra Senyora del Do a Alfafar en un emotiu acte al qual han assistit l’alumnat del centre María Inmaculada, representants del clergat, la corporació municipal, així com societat civil d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar ha col·laborat amb el col·legi María Inmaculada en l’organització de la visita de la Verge dels Desemparats al municipi. Després de la rebuda, s’ha realitzat el trasllat de la imatge a les instal·lacions del col·legi. El recorregut ha passat per diferents carrers del municipi i ha comptat amb la rebuda del veïnat.

La Verge dels Desemparats romandrà en el col·legi María Inmaculada fins demà al migdia. Al llarg d’aquestes jornades es realitzaran actes com l’oferiment dels xiquets, o la visita de les comissions falleres, així com una dansà o el res del rosari. Les persones que ho desitgen podran accedir a les instal·lacions per a veure la Verge.