Alfafar suma suports en la seua reclamació pel soterrament de les vies

El consistori ha rebut al diputat de les Corts Generals, Vicente Betoret; el senador, Fernando de Rosa, i el diputat provincial, Vicent Mompó.

Els assistents han sumat les seues signatures a la causa i han tractat les diferents opcions que existeixen per a traslladar-les a les seues institucions.

Alfafar realitza una concentració ciutadana i recollida de signatures aquest dijous 28 a les 19 hores al costat del passe a nivell.

L’Ajuntament d’Alfafar continua sumant suports a la causa del soterrament de les vies. A més de comptar amb el suport de la Mancomunitat Horta Sud i els pobles confrontants, Benetússer i Sedaví, l’equip de govern ha rebut a càrrecs nacionals i provincials que s’uneixen a la reivindicació.

El diputat de les Corts Generals, Vicente Betoret; el senador, Fernando de Rosa, i el diputat provincial, Vicent Mompó, han visitat el consistori i han participat en la recollida de signatures. A més, després de reunir-se per a conéixer la situació actual d’Alfafar i les diferents alternatives per a soterrar les vies, s’han compromés a traslladar la petició del soterrament a les seues pròpies institucions.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, s’ha mostrat categòric en declarar que “el passe a nivell ha de desaparéixer”. Adsuara reclama que Adif mai ha inclòs el passe a nivell d’Alfafar en el projecte de soterrament de punts negres, malgrat estar reconegut com un dels més perillosos, i sol·licita “que s’incloga a Alfafar en el projecte de l’eix passant, amb inversió dels fons europeus Next Generation.

Alfafar porta més de quatre dècades exigint solucions per al passe a nivell. Després de no rebre respostes satisfactòries, i després dels últims successos dramàtics, s’ha activat una campanya de recollida de signatures. Les persones interessades a participar poden fer-ho en les dependències municipals, així com en change.org.

Dijous que ve, el consistori ha convocat una concentració ciutadana al costat del pas a nivell per a fer força com a poble i recollir signatures. A partir de les 19.00 hores, la corporació municipal es reunirà amb el veïnat per a reclamar el soterrament de les vies.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament d’Alfafar continua la seua lluita per aconseguir que s’incloga al municipi en el soterrament general de les vies del tren i posar fi a aquesta situació que divideix el municipi i suposa un risc per a la seua ciutadania.