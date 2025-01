Alfons Domínguez participa en una visita als municipis afectats per la DANA per a coordinar actuacions d’emergència

Durant aquesta jornada, s’han tractat diversos temes rellevants per a millorar la resposta davant emergències i optimitzar els recursos disponibles per als ajuntaments.

Un dels punts destacats de la reunió ha sigut la creació d’una plataforma coordinada a través de la xarxa de Protecció Civil, que comptarà amb un inventari de recursos disponibles per a emergències.

Aquesta plataforma es centrarà inicialment en els municipis de menys de 100.000 habitants, amb la finalitat d’agilitzar les actuacions davant situacions d’emergència com la DANA.

A més, s’ha abordat la necessitat de fomentar la col·laboració tècnica entre els ajuntaments per a millorar la gestió de les crisis i l’ús eficient dels recursos. També s’ha reclamat la suspensió temporal de les regles fiscals per als ajuntaments dels municipis afectats, una mesura que permet alleujar les càrregues econòmiques derivades de la situació.

Per últim, Domínguez ha insistit en la importància de simplificar els tràmits administratius per reduir el temps de resposta en aquest tipus d’emergències i ha destacat la rellevància de posar en valor el paper de les institucions locals en la restauració i recuperació, no només d’infraestructures i serveis, sinó també per recuperar la confiança de la ciutadania en les se