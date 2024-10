Algemesí, al capdavant de la promoció de les arts i la investigació científica

Els premis “Ciutat d’Algemesí” consoliden el seu prestigi amb la celebració de la 30a edició del certamen de pintura i 20a del premi científic

Les candidatures es poden presentar fins al 22 de novembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Algemesí ha obert el termini per a la presentació de candidatures en els seus prestigiosos certàmens: el Premi de Pintura “Ciutat d’Algemesí” i el Premi Científicotècnic “Ciutat d’Algemesí”. Amb estos guardons, el consistori reforça el seu compromís amb l’impuls de l’art i la ciència en la societat contemporània.

Fins al 22 de novembre, els interessats podran presentar els seus treballs a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Els premis inclouen un primer guardó de 6.000 euros per al concurs de pintura i de 5.000 euros per al d’investigació cientificotècnica. A més, s’atorgaran premis addicionals de 1.500 i 500 euros en diferents categories.

Estos premis, que al llarg dels anys han guanyat gran prestigi, s’han adaptat als principis de sostenibilitat i estan orientats al foment de talents emergents. L’Ajuntament garantix un procés de selecció transparent i rigorós, amb jurats independents. Les bases completes dels premis estan disponibles en la pàgina web municipal, en la secció “Premis i Concursos” (https://www.algemesi.es/es/pagina/premios-concursos-0).

Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí

Enguany, el Premi de Pintura celebra la seua 30a edició, consolidant Algemesí com un focus de dinamització de les arts plàstiques en la Comunitat Valenciana. La convocatòria està oberta a artistes de tota la Unió Europea, sense restriccions de temàtiques ni tècniques pictòriques. Un jurat especialitzat seleccionarà 30 obres finalistes que seran exposades en l’exposició anual, una cita clau en el calendari cultural que permet descobrir les últimes tendències en el món de la pintura. L’obra guanyadora i les mencions especials (accèssit) formaran part d’esta mostra, que cada any es convertix en un punt de referència internacional en el context de les arts visuals.

Premi Científicotècnic Ciutat d’Algemesí

Per altra banda, el Premi Científicotècnic, que complix el seu 20é aniversari, està dirigit a investigadors emergents, menors de 36 anys, en els camps de les ciències, l’enginyeria i les humanitats, i posa el seu focus especialment en la Comunitat Valenciana. El certamen està dividit en dos categories: iniciació a la investigació (menors de 26 anys) i consolidació de la investigació (entre 26 i 36 anys). A més, s’atorgarà un premi especial al talent científic de la Ribera, enfortint el compromís d’Algemesí amb la ciència i la investigació com a pilars de la cultura al nostre país i destacant així el paper de la ciutat com a referent en estos camps.

Carmina Gómez, regidora de Cultura i Educació, ha assenyalat: «Amb estos premis, Algemesí reafirma el seu compromís amb el desenvolupament de l’art i la ciència, no sols a nivell local, sinó amb un abast molt més ampli. És un honor que el nostre municipi es convertisca, any rere any, en un referent per al talent emergent i la innovació. Volem continuar impulsant la creativitat i el coneixement com a motors per al desenvolupament de la nostra societat».

Gràcies a este cicle de premis, Algemesí continua consolidant-se com un referent cultural i científic, demostrant així la seua ferma aposta pel talent i la innovació.