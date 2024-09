Algemesí celebra el seu primer concurs professional de cuina de rabo de bou amb la participació de 16 reconeguts restaurants

L’esdeveniment comptarà amb la presència de set reconeguts xefs com a membres del jurat

Els assistents podran adquirir tiquets per a degustar les creacions culinàries



En el marc de la Setmana Taurina, l’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat el primer “Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou”, un esdeveniment que reunirà 16 reconeguts restaurants que competiran per a aconseguir els premis al millor guisat de rabo de bou tradicional.

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de la guia “Menjar a València” i del Restaurant Valhalla, establiment amb una dilatada experiència en esdeveniments gastronòmics.

“El concurs té com a finalitat situar a Algemesí en el panorama gastroturístic valencià, promocionar la seua gastronomia local i els seus establiments hostalers”, ha assegurat l’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis.

La passió pels bous en esta localitat és notòria i es reflectix en la celebració de la Setmana Taurina, considerada com una de les més antigues i importants del món, que inclou este any 11 festejos entre jonegades, espectacles de toreig a cavall i concurs de retalladors.

El regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, ha destacat que “la importància de la gastronomia entre les penyes cadafaleres durant la Setmana Taurina ens ha animat a organitzar este concurs gastronòmic professional durant estos dies festius amb la intenció d’oferir més activitats festives i començar a situar a la ciutat dins dels grans certàmens gastronòmics”.

La Setmana Taurina tindrà lloc del 20 al 29 se setembre, i al llarg d’esta, a més del Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou, s’hi celebrarà també el III Concurs de Talladors de Pernil Ibèric, organitzat per Sabor UMAMI, que se celebrarà el dissabte, 21, i el guanyador del qual es classificarà per a disputar la final del Concurs Nacional de Talladors de Pernil Ibèric 2024.

Durant el transcurs del concurs, els visitants podran degustar, amb l’adquisició prèvia del tiquet corresponent, les elaboracions del guisat de rabo de bou dels 16 concursants amb la recepta que elaboren en els seus propis restaurants.

En directe cuinaran els tres plats necessaris per a presentar al jurat. Els restaurants participants són: Sequial 20 (Sueca), La Marimandona Beach (platja de Puçol), La Lluna de Valencia (Almàssera), Bajoqueta (València), Binhui Food (València), Chef Amadeo (Gandia), Casa Granero (Serra), Juan Veintitrés (Benifaió), Miguel y Juani (l’Alcúdia), El Mosaic (Meliana), Alejandro Platero (València), Restaurante Manantial (Algemesí), La Garrofera (Serra), La Mar Salà (Cullera), Tabick Loungue (Llombai) i Ca Tomás (Alzira).

El jurat encarregat d’atorgar els premis estarà compost per Alejandro del Toro (xef del Restaurant Albacora i un dels màxims exponents de la cuina valenciana) que exercirà com a president; i els vocals Adolfo Cuquerella (coordinador gastronòmic del Concurs de Paelles de Sueca i xef del Restaurant La Granja), Roque Carmona (xef del Restaurant el Bandoler de Còrdova i bicampió d’esta ciutat del Concurs de Rabo de Bou), Eduardo Frechina (xef del Restaurant Castillo de Godella i membre de l’Associació Internacional Eurotoques), Víctor Sanchís (xef del Restaurant La Alfábega d’Alginet i premi de gastronomia valenciana 2022), Teresa Carrascosa (ànima del Restaurant Setaygues de Setaigües, local considerat com un dels temples de la cuina de cullera) i Nuria Ferrando (xef del Racó de Meliana, un dels referents de la gastronomia tradicional i dels arrossos valencians, a més de ser l’impulsor del Concurs de Paella de Fetge de Bou).

La dotació dels premis serà la següent: el primer premi tindrà una dotació econòmica de 1.500 euros, (Ajuntament d’Algemesí), més 300 euros en ibèrics de Sabor UMAMI, 200 euros en vi del celler patrocinador, estoig de Carmencita i diploma. El segon premi comptarà amb una dotació de 1.000 euros (Ajuntament d’Algemesí), estoig de Carmencita i diploma. El tercer premi s’emportarà una dotació de 500 euros (Ajuntament d’Algemesí), estoig de Carmencita i diploma.

Col·laboren en este concurs les empreses Ibergourmet, Ideagráfica, Aceites Avab, Carmencita, Cepsa, Cerveró, Coca Cola, Cervezas Mahou, La Mesedora, Grup Berca Distribucions, Sabor Umami, Vermouth 69 Brosses, Falla Nou Mercat, Panamar Group i Cotonera Events.

El concurs tindrà lloc el dilluns, 23 de setembre a partir de les 10 hores al carrer Muntanya, enfront de la plaça de bous instal·lada en la plaça Major i és d’assistència lliure per a presenciar-ho. Tots els concursants elaboraran en directe, obligatòriament amb els ingredients facilitats per l’organització els plats per a presentar al jurat i a la premsa.

Cap a les 14 hores, després de la deliberació del jurat, tindrà lloc públicament el lliurament de premis d’esta primera edició que es clausurarà amb el servici d’un càtering cortesia de Cotonera Events, Cervezas Mahou i Panamar Group per a tots els que han participat en este concurs: organització, restaurants, autoritats i premsa acreditada.