El vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca i l’Alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, s’han reunit per tractar actuacions en matèria d’habitatge del municipi, concretament l’enderroc de l’antic edifici de vivendes públiques del barri de La Raval.

La licitació es va llançar en octubre i les obres d’execució de l’enderrocament per més de set-cents mil euros i es troba en fase d’adjudicació. Un enderroc que posteriorment donarà pas a una zona on es construirà un nou espai públic.

Aquest antic grup de vivendes està en estat de ruïna i no ofereixen condicions per a esser habitades. Durant anys s’han produït conflictes successius en els blocs, per la qual cosa la Generalitat i l’Ajuntament han acordat el seu enderrocament, amb la finalitat de resoldre l’actual problemàtica social i de seguretat que ofereix l’immoble, en greu estat de deteriorament. Una obra molt reivindicada durant anys per l’ajuntament i la ciutadania d’Algemesí.

Segons l’informe de la Generalitat, el valor de les reparacions necessàries per dotar la finca de seguretat i estabilitat suposaria una inversió fora del deber normal de conservació. Per tant, es conclou que l’edifici es troba en situació legal de ruïna i, llavors, ha de ser enderrocat.