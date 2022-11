L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana ha dut a terme el major simulacre d’emergències de la Comunitat Valenciana a Almussafes

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana ha dut a terme a Almussafes el major simulacre d’emergències en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

L’exercici ha recreat fins a quatre emergències distintes en quatre empreses del parc industrial Joan Carles primer.

L’acte ha començat a la casa de la cultura on s’han reunit l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor d’obres i seguretat ciutadana, Jaime Wic, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel. Allí, han esperat la cridada inicial que, de manera fictícia, comunicava una emergència en una empresa del polígon on hi havia una fuga i incendi de metanol. Aquest és un dels simulacres que s’han dut a terme durant la jornada. José Maria Ángel ha explicat que aquestos simulacres permeten avaluar el temps i capacitat de resposta:

Així, mitjançant aquestos simulacres, el secretari autonòmic indica que es podrà mesurar i millorar certs aspectes en la resposta.

Per la seua banda, Toni González, alcalde d’Almussafes, agraeix la col·laboració de la Generalitat Valenciana en la realització d’estos simulacres.

Altres simulacres d’emergència han consistit en la fuga de 20.000 litres d’àcid sulfúric, incendi de matolls i accident de mercaderies perilloses amb ferits. La importància d’aquestes accions preventives és vital perquè posen a prova la capacitat de resposta dels organismes implicats, sinó que ajuden a millorar la planificació i tots aquells aspectes relacionats amb futures emergències reals.