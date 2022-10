La gran plaça pública, inaugurada per l’executiu local l’any 2015, es dota d’una coberta per a optimitzar el seu ús per part de la ciutadania

El projecte, pressupostat en 132.205 euros, estarà conclòs en un termini màxim de huit setmanes

Els veïns i veïnes d’Almussafes podran gaudir, en unes poques setmanes, d’una Àgora renovada, ja que el consistori d’Almussafes acaba d’emprendre la intervenció urbanística que dotarà de cobertura tèxtil a la gran plaça pública emplaçada en l’històric oval de terra del Parc Central de la localitat. El citat espai a l’aire lliure, reconvertit en Àgora a mitjan any 2015 i complementat amb un edifici que integra banys i sales de camerins és objecte en l’actualitat d’una nova actuació que permetrà assegurar la protecció contra el sol d’aquesta extensa àrea, amb l’objectiu de millorar el confort de la ciutadania en general que es relaxa diàriament en aquesta, així com de les entitats locals que celebren esdeveniments en ella.

L’Ajuntament d’Almussafes conclourà, en un termini màxim de huit setmanes, el projecte de col·locació d’una coberta tèxtil en l’Àgora del parc Central d’Almussafes, una obra adjudicada a l’empresa Arquitectura Tèxtil, S.L i sufragada amb fons municipals amb un import de 132.205 euros.

La plaça pública per als vianants de 906 metres quadrats, antic oval de terra del parc Central i inaugurada l’any 2015, s’ha convertit aquests últims anys en el centre neuràlgic de celebració de multitud d’actes públics de caràcter oficial, principalment culturals i festius, i també seu d’activitats anuals organitzades per les associacions i clubs locals, especialment en les estacions més càlides.

Però el citat espai públic a l’aire lliure també és punt de trobada social diari del públic adult i infantil d’Almussafes. “Els veïns i veïnes de totes les edats d*isfrutan de l’àgora i amb aquesta intervenció urbanística el que pretenem és millorar el confort i l’ús d’aquest espai de convivència diària de totes les famílies, proporcionant-li ombra amb una solució moderna i que compleix amb totes les mesures de seguretat”, destaca l’alcalde, Toni González.

En aquest sentit, el projecte en vies d’execució, planteja una coberta tèxtil amb una membrana lleugera i de colors diferents confeccionada amb un teixit de polièster recobert de PVC per totes dues cares d’alta resistència. Tal com consta en el projecte, la part estructural de la coberta està composta per pòrtics en perfil tubular d’acer calent, formats per un conjunt de bigues en gelosia i pilars, els quals s’ancoren sobre sabates aïllades quadrades de formigó armat.